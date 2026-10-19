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Никълъс Кейдж и Антонио Бандерас обединяват сили в 5-и сезон на „Истински детектив"
  Тема: Известни личности

Никълъс Кейдж и Антонио Бандерас обединяват сили в 5-и сезон на „Истински детектив"

19 Октомври, 2026 14:32 537 2

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  • hbo

Снимките се очаква да започнат през 2027 година

Никълъс Кейдж и Антонио Бандерас обединяват сили в 5-и сезон на „Истински детектив" - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Холивудските асове Никълъс Кейдж и Антонио Бандерас ще оглавят петия сезон на криминалния сериал на HBO "Истински детектив". Кейдж ще играе Хенри Логан, а Бандерас ще се превъплъти в Рай Гарсия. Снимките на новите епизоди се очаква да започнат през 2027 г., но премиерна дата все още не е обявена.

Петият сезон ще премести криминалната антология от ледените пейзажи на Аляска в Джамайка Бей – район, разположен между Бруклин и Куинс. Подробностите около сюжета и персонажите се пазят в тайна, но мястото подсказва различна среда за следващото разследване – градски пространства, влажни зони и индустриални територии.

Иса Лопес ще бъде шоурънър, сценарист и режисьор на петия сезон. Тя стои зад четвъртата част „Истински детектив: Нощна страна“, в която главните роли изпълниха Джоди Фостър и Кали Райс. Новият сезон ще бъде следващият самостоятелен разказ в антологията, като засега няма подробности за конкретния случай, който ще разследват героите на Кейдж и Бандерас.

Лопес ще бъде и изпълнителен продуцент заедно с Даниел Зелман, Мари Джо Уинклър, Катлийн Маккафри, Никълъс Кейдж и Антонио Бандерас. В екипа са още Стив Голин и Ричард Браун, както и познати имена от историята на поредицата – нейният създател Ник Пицолато, режисьорът Кари Джоджи Фукунага и актьорите Уди Харелсън и Матю Макконъхи.

Сериалът „Истински детектив“ е създаден от Ник Пицолато и досега е получил 41 номинации за наградите „Еми“, от които е спечелил 6 статуетки. Сред актьорите, получили номинации и признание за участието си в сериала, са Уди Харелсън, Матю Макконъхи, Махершала Али и Джоди Фостър.

Според данни на HBO четвъртият сезон е най-гледаният в историята на поредицата, като е привлякъл 12,7 милиона зрители в платформите на компанията. Петият сезон ще започне производството си през 2027 г., а нова информация за броя на епизодите и датата на премиерата не е обявена.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Истински фен

    2 0 Отговор
    Първи и четвърти сезон са железни, не напразно участниците и в двата вземат престижните статуетки. Четвъртия е уникален психологически криминален трилър а щом същия режисьор ще е и на петия…очаквам да излезе с нетърпение.

    Коментиран от #2

    14:39 19.10.2026

  • 2 @@@

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Истински фен":

    И третата част е невероятна с Машерхала Али и Стивън Дорф, две не е лоша, Вон и Фарел са топ, просто историята куца

    14:44 19.10.2026