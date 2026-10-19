Никълъс Кейдж и Антонио Бандерас обединяват сили в 5-и сезон на „Истински детектив"

Холивудските асове Никълъс Кейдж и Антонио Бандерас ще оглавят петия сезон на криминалния сериал на HBO "Истински детектив". Кейдж ще играе Хенри Логан, а Бандерас ще се превъплъти в Рай Гарсия. Снимките на новите епизоди се очаква да започнат през 2027 г., но премиерна дата все още не е обявена.

Петият сезон ще премести криминалната антология от ледените пейзажи на Аляска в Джамайка Бей – район, разположен между Бруклин и Куинс. Подробностите около сюжета и персонажите се пазят в тайна, но мястото подсказва различна среда за следващото разследване – градски пространства, влажни зони и индустриални територии.

Иса Лопес ще бъде шоурънър, сценарист и режисьор на петия сезон. Тя стои зад четвъртата част „Истински детектив: Нощна страна“, в която главните роли изпълниха Джоди Фостър и Кали Райс. Новият сезон ще бъде следващият самостоятелен разказ в антологията, като засега няма подробности за конкретния случай, който ще разследват героите на Кейдж и Бандерас.

Лопес ще бъде и изпълнителен продуцент заедно с Даниел Зелман, Мари Джо Уинклър, Катлийн Маккафри, Никълъс Кейдж и Антонио Бандерас. В екипа са още Стив Голин и Ричард Браун, както и познати имена от историята на поредицата – нейният създател Ник Пицолато, режисьорът Кари Джоджи Фукунага и актьорите Уди Харелсън и Матю Макконъхи.

Сериалът „Истински детектив“ е създаден от Ник Пицолато и досега е получил 41 номинации за наградите „Еми“, от които е спечелил 6 статуетки. Сред актьорите, получили номинации и признание за участието си в сериала, са Уди Харелсън, Матю Макконъхи, Махершала Али и Джоди Фостър.

Според данни на HBO четвъртият сезон е най-гледаният в историята на поредицата, като е привлякъл 12,7 милиона зрители в платформите на компанията. Петият сезон ще започне производството си през 2027 г., а нова информация за броя на епизодите и датата на премиерата не е обявена.