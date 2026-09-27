Маги Смит и Майкъл Гамбън - големите звезди от "Хари Потър", които си отидоха на 27 септември

За почитателите на „Хари Потър“ 27 септември носи необичайно тъжно съвпадение. На тази дата, само през година разлика, светът загуби двама от най-обичаните британски актьори от магическата поредица – Майкъл Гамбън и Маги Смит.

Майкъл Гамбън, останал в историята на киното като професор Албус Дъмбълдор, почина на 27 септември 2023 г. на 82 години. Точно година по-късно, на 27 септември 2024 г., на 89-годишна възраст си отиде Маги Смит, незабравимата професор Минерва Макгонъгол.

Така на 27 септември 2026 г. се навършват три години от смъртта на Майкъл Гамбън и две години от смъртта на Маги Смит.

За милиони зрители двамата завинаги остават част от „Хогуортс“. Единият като мъдрия и загадъчен директор на училището, другата като строгата, но дълбоко грижовна преподавателка, която рядко показваше чувствата си, но винаги заставаше на страната на своите ученици.

Майкъл Гамбън: Дъмбълдор след Ричард Харис

Майкъл Гамбън влиза в света на „Хари Потър“ след смъртта на ирландския актьор Ричард Харис през 2002 г. Харис играе Албус Дъмбълдор в първите два филма, а от „Хари Потър и затворникът от Азкабан“ ролята е поверена на Гамбън.

Британско-ирландският актьор остава Дъмбълдор в останалите шест филма от основната поредица. Неговата версия на директора постепенно става по-енергична и сурова, особено когато историята преминава от детското усещане за магия към войната срещу Волдемор.

Едни от най-силните му моменти идват в „Хари Потър и Орденът на феникса“ и „Хари Потър и Нечистокръвния принц“, където отношенията между Дъмбълдор и Хари се превръщат в централна част от историята.

Но Майкъл Гамбън беше много повече от професор Дъмбълдор. Роден през 1940 г. в Дъблин, той изгражда забележителна театрална кариера и работи с легендарния Лорънс Оливие в National Theatre. За повече от шест десетилетия на сцена и екран Гамбън се превръща в един от най-уважаваните британски актьори на своето поколение.

Той участва във филми като „Госфорд парк“, „Речта на краля“ и „Падингтън“, а отличителният му глас, внушителното присъствие и способността му да преминава от драматични към комедийни роли го превръщат в разпознаваема фигура далеч отвъд „Хари Потър“.

Майкъл Гамбън почина в болница след пристъп на пневмония, заобиколен от семейството си.

Маги Смит: професор Макгонъгол, която никога не напусна „Хогуортс“

Само година след смъртта на Майкъл Гамбън дойде новината за Маги Смит.

Актрисата участва още в „Хари Потър и Философският камък“ през 2001 г. и превръща професор Минерва Макгонъгол в един от най-разпознаваемите персонажи на поредицата.

Строга, иронична и безкомпромисна в класната стая, Макгонъгол постепенно разкрива друга страна на характера си. Зад дисциплината стои човек, който защитава учениците и „Хогуортс“ дори когато това означава открито да се противопостави на Волдемор и неговите последователи.

Една от най-запомнящите се сцени на Маги Смит идва в „Хари Потър и Даровете на Смъртта: Част 2“, когато Макгонъгол оживява каменните защитници на замъка преди последната битка за „Хогуортс“.

Зад образа стоеше една от най-награждаваните британски актриси в историята. Родена през 1934 г., Маги Смит има кариера, продължила повече от 70 години. Тя печели два „Оскар“-а – за „The Prime of Miss Jean Brodie“ и „California Suite“ – и получава множество отличия BAFTA, „Еми“ и „Златен глобус“.

За по-младата публика тя беше професор Макгонъгол, но за друго поколение Маги Смит беше и Вайълет Кроули от „Имението Даунтън“ – роля, която в последните десетилетия от живота ѝ отново я превърна в световна телевизионна звезда.

Любопитен и трогателен факт е, че Смит продължава работата по „Хари Потър“, след като е диагностицирана с рак на гърдата. Актрисата преминава лечение, докато снима „Хари Потър и Нечистокръвния принц“, и по-късно се възстановява.

Маги Смит почина на 27 септември 2024 г. в лондонска болница.

Двама професори, една дата

Съвпадението остава особено символично за почитателите на поредицата. Дъмбълдор и Макгонъгол бяха сред стълбовете на „Хогуортс“ – двама от възрастните, към които Хари Потър и приятелите му можеха да се обърнат, когато магическият свят ставаше все по-опасен.

Извън екрана Майкъл Гамбън и Маги Смит принадлежаха към една забележителна генерация британски актьори, която придаде на филмите по книгите на Дж. К. Роулинг необичайна тежест. Редом с тях застанаха Алън Рикман като Сивиръс Снейп, Роби Колтрейн като Рубиъс Хагрид, Ричард Харис като първия Дъмбълдор и Хелън Маккрори като Нарциса Малфой.

Днес много от тези гласове вече ги няма. Но за поколенията, които продължават да се връщат към „Хари Потър“, 27 септември свързва по особен начин двама от пазителите на „Хогуортс“.

На екрана Дъмбълдор и Макгонъгол останаха в Голямата зала, по коридорите и стълбищата на замъка. И всеки път, когато филмите започнат отначало, те отново са там.