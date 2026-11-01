Само за лакомници: Какво да опитате на Башчаршия в Сараево

Миризмата на печено месо се смесва с аромата на кафе, а от малките сладкарници зад витрините блестят тави с баклава. В Башчаршия – стария пазарен квартал на Сараево – храната не е само спирка за туристите, а част от ритъма на мястото, което повече от пет века събира търговци, занаятчии и пътешественици.

Кварталът е основан през 1462 г. от османския управител Иса-бей Исхакович. Името му идва от турското „баш чарши“ – „главен пазар“. Центърът е площадът около фонтана Себил, изграден в днешния си вид през 1891 г., откъдето започват тесните улици с ресторанти, кафенета и работилници.

Първата спирка е чиния с чевапи

Най-разпознаваемото ястие на Сараево са чевапите – малки рулца от мляно месо, приготвени на скара. В Башчаршия те се сервират със сомун, мек местен хляб, и ситно нарязан лук. Порцията обикновено се яде без прибори, а около улиците с чевапчийници постоянно се усеща димът от скарите.

Туристическата организация на Сараево препоръчва на посетителите да опитат „всички видове баници и безусловно чевапи“. Сред най-популярните баници са бюрекът с месо, сирницата със сирене, картофушата с картофи и зелянницата със спанак или други зелени зеленчуци.

Бюрекът се пече от тънки кори, навити или подредени на пластове. В Сараево той често се взема от специализирана пекарна и се поднася с кисело мляко. Традицията е практична – ястието е засищащо, сервира се бързо и може да бъде изядено по време на разходката из стария квартал.

Сладката страна на сараевската чаршия

След месото и баницата идва ред на сладките. Витрините на сладкарниците са изпълнени с баклава, кадаиф, хурмашица и розица – десерти, в които се срещат ядки, сироп и фини кори. Баклавата често се приготвя с орехи или шамфъстък, а кадаифът е направен от фини нишки тесто, напоени със сладък сироп.

Туфахията е по-различен десерт: ябълка, сварена или печена в сироп, напълнена с орехи и обикновено завършена със сметана. Тя е по-лека на вид, но също носи характерния за османската сладкарска традиция вкус на плод, ядки и захар.

Към сладкото почти винаги се добавя босненско кафе. То се приготвя в джезве и се поднася в малка чашка, често с локум. В стария квартал кафето е повод да се остане още малко – в двора на някогашния кервансарай Морица хан или в някое от малките кафенета край Сарачи.

Вкусът върви заедно със занаята

Башчаршия не е само място за хапване. На улица Казанджилък медникари изработват и украсяват съдове, джезвета и подноси. Този занаят е една от връзките между днешния квартал и времето, когато пазарът е бил средище на гилдии и търговски дюкяни.

През юни 2026 г. бе представено приложение с традиционни рецепти, адреси на заведения и карта на сараевската чаршия. В него са включени не само сладкиши, но и ястия като бегова чорба, тархана, долми и други рецепти от босненската кухня.

Затова разходката край Себил рядко приключва само с една порция. Обичайният маршрут минава от скарите към пекарната, от сладкарницата към кафенето, а накрая оставя в ръката малък сувенир от мед. В Башчаршията вкусът и занаята продължават да вървят по една и съща калдъръмена улица.

Източници: nationalgeographic.com, lonelyplanet.com, sarajevonavigator.ba