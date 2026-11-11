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Защо каймата смес се предлага в съотношение 60/40?

Защо каймата смес се предлага в съотношение 60/40?

11 Ноември, 2026 11:44 1 184 6

  • кайма смес-
  • свинско месо-
  • телешко месо-
  • съотношение 60 40-
  • стара планина

Комбинацията балансира сочността на свинското с по-плътния вкус на телешкото, но съотношението не е еднакво при всички продукти

Защо каймата смес се предлага в съотношение 60/40? - 1
Снимка: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Витрината с кайма смес почти винаги предлага познатото съотношение 60/40. Най-често става дума за 60% свинско и 40% телешко или говеждо месо. Причината е практична: двете меса се допълват по вкус, мазнина и текстура, така че сместа да остане сочна при готвене, но да има по-изразен месен аромат от чистата свинска кайма.

Какво дава всяко от двете меса

Свинското обикновено съдържа повече мазнина и допринася за по-мека структура и по-добра сочност. Телешкото или говеждото има по-плътен вкус, по-тъмен цвят и по-стегната структура. Когато телешкото е 40%, то придава характер на сместа, без да я прави прекалено суха.

Университетът на Кънектикът обобщава принципа така: „Подходящото съотношение между говеждо и свинско зависи от конкретния вид продукт.“ Същият източник посочва, че за желани вкус и текстура месните продукти обикновено се целят в съдържание на мазнини от около 15 до 20%. Това означава, че самото съотношение 60/40 не гарантира еднакъв резултат – важни са и разфасовките, от които е направена каймата.

Няма едно задължително 60/40

Тук често възниква объркване. При утвърдения стандарт „Стара планина“ формулата е 60% свинско и 40% говеждо месо. В търговската мрежа обаче се срещат и продукти, обозначени като 60% телешко и 40% свинско. Затова надписът „60/40“ сам по себе си не е достатъчен – трябва да се види кое месо е посочено първо и какъв е точният състав.

При един от предлаганите продукти със съотношение 60% свинско и 40% говеждо хранителната декларация показва 20 г мазнини на 100 г. Това илюстрира защо производителите използват повече свинско: то помага за сочността и за запазването на структурата при пържене, печене или готвене в сос.

Защо именно това съотношение е станало популярно

Съотношението е достатъчно разпознаваемо за потребителите и се използва в множество месни продукти и обществени доставки. То предлага компромис между по-скъпото телешко или говеждо и по-мазното свинско, без сместа да губи вкуса на нито едно от двете меса. Това е по-скоро утвърдена технологична и кулинарна практика, отколкото универсална формула.

Затова при избора е важно да се гледат не само цифрите 60/40, а и видът на месото, съдържанието на мазнини, добавената вода, солта и наличието на растителни протеини или други съставки. За прясно смляна кайма най-точната информация идва от етикета или от месаря, който посочва конкретните разфасовки.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 От верига НЕ

    6 0 Отговор
    Готова кайма от вериги от години не купувам. Съотношението си го решавам аз и се мели пред мен. При възможност си купувам от животновъди , а не от магазини.

    Коментиран от #2, #6

    11:49 11.11.2026

  • 2 Оги

    8 0 Отговор

    До коментар #1 от "От верига НЕ":

    Абсолютно. Готовата кайма е вътре пълна с кожляци, боклуци и консерванти. Само директно мелене пред мен.

    Коментиран от #4

    11:54 11.11.2026

  • 3 60/40

    4 0 Отговор
    60% смлени органи с кръв и 40% смлени кости.

    12:00 11.11.2026

  • 4 Ти си

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Оги":

    Ама ти на месото от витрината много не разчитай че е топено в разни химически разтвори за цвят , дълготрайност и тегло ! И нищо чудно да попаднеш на месо от умрели животни които е трябвало да се в екарисажа !
    За това само от проверена кланница или собствена продукция ....

    12:13 11.11.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.