Рецепта на деня: Свинско с лапад

Необходими продукти:
- свинско месо - 600 г;
- лапад - 400 г;
- лук - 2 глави;
- морков - 1 бр.;
- доматено пюре - 2 с.л.;
- червен пипер - 1 ч.л.;
- черен пипер - 1/2 ч.л.;
- олио - 4 с.л.;
- сол - на вкус;
- вода - 500 мл.
Начин на приготвяне:
Свинското месо се нарязва на средно големи парчета, като се избира по-меко месо, което да стане крехко при готвене.
В дълбока тенджера се загрява олиото и месото се запечатва от всички страни до златист цвят, за да се запазят соковете му и да придобие апетитен аромат.
Към месото се добавя нарязаният на полумесеци лук и настърганият морков, като се задушават за няколко минути, докато омекнат и започнат да отделят аромат.
След това се добавя доматеното пюре и червеният пипер, като се разбърква бързо, за да не загори подправката.
Налива се водата и ястието се оставя да къкри на умерен огън, докато месото започне да омеква.
През това време лападът се измива добре, нарязва се на едро и се добавя към ястието, когато месото е почти готово.
След добавянето на лапада гозбата се вари още, докато зеленината омекне напълно и се слее с соса, придавайки характерния леко кисел вкус.
Подправя се със сол и черен пипер и се оставя да къкри още няколко минути, докато се получи гъста и ароматна яхния.
Свинското с лапад се сервира топло, с пресен хляб и по желание с лъжица кисело мляко. Може да се съхранява в хладилник до 2 дни, като вкусът дори се подобрява след престой, пише gotvach.bg.
