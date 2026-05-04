Рецепта на деня: Свинско с лапад

Необходими продукти:

свинско месо - 600 г;

лапад - 400 г;

лук - 2 глави;

морков - 1 бр.;

доматено пюре - 2 с.л.;

червен пипер - 1 ч.л.;

черен пипер - 1/2 ч.л.;

олио - 4 с.л.;

сол - на вкус;

вода - 500 мл.

Начин на приготвяне:

Свинското месо се нарязва на средно големи парчета, като се избира по-меко месо, което да стане крехко при готвене.

В дълбока тенджера се загрява олиото и месото се запечатва от всички страни до златист цвят, за да се запазят соковете му и да придобие апетитен аромат.

Към месото се добавя нарязаният на полумесеци лук и настърганият морков, като се задушават за няколко минути, докато омекнат и започнат да отделят аромат.

След това се добавя доматеното пюре и червеният пипер, като се разбърква бързо, за да не загори подправката.

Налива се водата и ястието се оставя да къкри на умерен огън, докато месото започне да омеква.

През това време лападът се измива добре, нарязва се на едро и се добавя към ястието, когато месото е почти готово.

След добавянето на лапада гозбата се вари още, докато зеленината омекне напълно и се слее с соса, придавайки характерния леко кисел вкус.

Подправя се със сол и черен пипер и се оставя да къкри още няколко минути, докато се получи гъста и ароматна яхния.

Свинското с лапад се сервира топло, с пресен хляб и по желание с лъжица кисело мляко. Може да се съхранява в хладилник до 2 дни, като вкусът дори се подобрява след престой, пише gotvach.bg.