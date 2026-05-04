Рецепта на деня: Свинско с лапад
4 Май, 2026 10:05 444 3

Ароматна българска яхния с крехко месо и свежа зеленина

Снимка: Интернет
Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Необходими продукти:

  • свинско месо - 600 г;
  • лапад - 400 г;
  • лук - 2 глави;
  • морков - 1 бр.;
  • доматено пюре - 2 с.л.;
  • червен пипер - 1 ч.л.;
  • черен пипер - 1/2 ч.л.;
  • олио - 4 с.л.;
  • сол - на вкус;
  • вода - 500 мл.

Начин на приготвяне:

Свинското месо се нарязва на средно големи парчета, като се избира по-меко месо, което да стане крехко при готвене.

В дълбока тенджера се загрява олиото и месото се запечатва от всички страни до златист цвят, за да се запазят соковете му и да придобие апетитен аромат.

Към месото се добавя нарязаният на полумесеци лук и настърганият морков, като се задушават за няколко минути, докато омекнат и започнат да отделят аромат.

След това се добавя доматеното пюре и червеният пипер, като се разбърква бързо, за да не загори подправката.

Налива се водата и ястието се оставя да къкри на умерен огън, докато месото започне да омеква.

През това време лападът се измива добре, нарязва се на едро и се добавя към ястието, когато месото е почти готово.

След добавянето на лапада гозбата се вари още, докато зеленината омекне напълно и се слее с соса, придавайки характерния леко кисел вкус.

Подправя се със сол и черен пипер и се оставя да къкри още няколко минути, докато се получи гъста и ароматна яхния.

Свинското с лапад се сервира топло, с пресен хляб и по желание с лъжица кисело мляко. Може да се съхранява в хладилник до 2 дни, като вкусът дори се подобрява след престой, пише gotvach.bg.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Да се хванем за зеленото

    2 0 Отговор
    Аз ям лапад без свинско.

    10:07 04.05.2026

  • 2 Ти си

    2 0 Отговор
    Предпочитам лапад с агнешки дреболии ......

    10:10 04.05.2026

  • 3 Салата от глухарчета

    0 0 Отговор
    След като пораснаха копривата и лапада, хората разчитащи на новите европейски пенсии в бг, могат спокойно да изкарат още една година. А пък тиквите и свинското, за Хелоуин и Коледа.

    10:29 04.05.2026