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Рецепта на деня: Пикантно свинско по азиатски
  Тема: Рецепти на деня

Рецепта на деня: Пикантно свинско по азиатски

24 Септември, 2026 10:05 707 3

  • свинско месо-
  • пикантно-
  • азиатска кухня-
  • какво да сготвя

Сочни хапки месо, чили, чесън, джинджифил и ароматен сос за бърза вечеря

Рецепта на деня: Пикантно свинско по азиатски - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Необходими продукти:

  • свинско месо без кост - 600 г;
  • червена чушка - 1 бр.;
  • люти червени чушки - 2 бр.;
  • лук - 1 глава;
  • чесън - 4 скилидки;
  • пресен джинджифил - 15 г;
  • соев сос - 4 с.л.;
  • чили паста - 1 с.л.;
  • кафява захар - 1 ч.л.;
  • оризов оцет - 1 с.л.;
  • вода - 80 мл;
  • олио - 3 с.л.;
  • пресен босилек - 1 шепа;
  • черен пипер - 1/3 ч.л.;
  • сол - на вкус.

Начин на приготвяне:

Свинското месо се подсушава добре и се нарязва на тънки хапки или ивици. Така се готви по-бързо и остава сочно. Ако месото е по-мазно, излишната мазнина се отстранява, но малко мазнина е полезна, защото дава вкус на пикантното свинско на тиган.

Червената чушка се нарязва на тънки ленти, лютите чушки - на кръгчета или по дължина, според желаната лютивина.

Лукът се реже на полумесеци, чесънът и джинджифилът се наситняват. Пресният босилек се измива и се оставя настрана, защото се добавя в края, за да запази аромата си.

В купа се разбъркват соевият сос, чили пастата, кафявата захар, оризовият оцет и водата. Получава се бърз азиатски сос за свинско, който е едновременно пикантен, леко сладък и приятно солен. Ако се използва по-солен соев сос, допълнителната сол се добавя едва накрая.

Широк тиган или уок се загрява силно за около 2 минути. Налива се олиото и свинското се запържва на един пласт за 5-6 минути, като се разбърква само от време на време. Целта е месото да получи лека коричка, а не да се задуши в собствения си сок. При по-малък тиган месото се готви на две порции.

Към запърженото свинско се добавят лукът, чесънът и джинджифилът. Запържват се още 2 минути, докато ароматите се освободят.

След това се слагат червената чушка и лютите чушки и всичко се разбърква за 3-4 минути, така че зеленчуците да омекнат леко, но да останат свежи.

Подготвеният сос се излива в тигана. Ястието се оставя да къкри 6-8 минути на умерено силен огън, докато сосът се сгъсти и обвие парчетата месо. Свинското е готово, когато е крехко, без розова среда, а сосът е лъскав и апетитен.

Накрая се добавя пресният босилек и се разбърква за около 30 секунди, колкото листата да отпуснат аромат. Опитва се и при нужда се добавя още малко сол, соев сос или чили паста.

Пикантното свинско на тиган по азиатски се сервира веднага, най-добре с ориз, нудли или свежа салата, пише gotvach.bg.


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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 авантгард

    2 1 Отговор
    Каква незавидна участ е сполетяла клетото прасе.
    Не стига, че го утрепали, ами се и гаврят с трупа му.
    Кръвожадна Венелина.
    От утре само вегетариански рецепти!

    10:14 24.09.2026

  • 3 Mда

    2 0 Отговор
    Идеално за жена ми 😁
    Тя обича хем свинско,хем люто,хем е азиатка

    10:21 24.09.2026