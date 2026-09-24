Рецепта на деня: Пикантно свинско по азиатски

Необходими продукти:

свинско месо без кост - 600 г;

червена чушка - 1 бр.;

люти червени чушки - 2 бр.;

лук - 1 глава;

чесън - 4 скилидки;

пресен джинджифил - 15 г;

соев сос - 4 с.л.;

чили паста - 1 с.л.;

кафява захар - 1 ч.л.;

оризов оцет - 1 с.л.;

вода - 80 мл;

олио - 3 с.л.;

пресен босилек - 1 шепа;

черен пипер - 1/3 ч.л.;

сол - на вкус.

Начин на приготвяне:

Свинското месо се подсушава добре и се нарязва на тънки хапки или ивици. Така се готви по-бързо и остава сочно. Ако месото е по-мазно, излишната мазнина се отстранява, но малко мазнина е полезна, защото дава вкус на пикантното свинско на тиган.

Червената чушка се нарязва на тънки ленти, лютите чушки - на кръгчета или по дължина, според желаната лютивина.

Лукът се реже на полумесеци, чесънът и джинджифилът се наситняват. Пресният босилек се измива и се оставя настрана, защото се добавя в края, за да запази аромата си.

В купа се разбъркват соевият сос, чили пастата, кафявата захар, оризовият оцет и водата. Получава се бърз азиатски сос за свинско, който е едновременно пикантен, леко сладък и приятно солен. Ако се използва по-солен соев сос, допълнителната сол се добавя едва накрая.

Широк тиган или уок се загрява силно за около 2 минути. Налива се олиото и свинското се запържва на един пласт за 5-6 минути, като се разбърква само от време на време. Целта е месото да получи лека коричка, а не да се задуши в собствения си сок. При по-малък тиган месото се готви на две порции.

Към запърженото свинско се добавят лукът, чесънът и джинджифилът. Запържват се още 2 минути, докато ароматите се освободят.

След това се слагат червената чушка и лютите чушки и всичко се разбърква за 3-4 минути, така че зеленчуците да омекнат леко, но да останат свежи.

Подготвеният сос се излива в тигана. Ястието се оставя да къкри 6-8 минути на умерено силен огън, докато сосът се сгъсти и обвие парчетата месо. Свинското е готово, когато е крехко, без розова среда, а сосът е лъскав и апетитен.

Накрая се добавя пресният босилек и се разбърква за около 30 секунди, колкото листата да отпуснат аромат. Опитва се и при нужда се добавя още малко сол, соев сос или чили паста.

Пикантното свинско на тиган по азиатски се сервира веднага, най-добре с ориз, нудли или свежа салата, пише gotvach.bg.