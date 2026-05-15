Рецепта на деня: Механджийски гювечета със свинско месо

Необходими продукти:
- месо - 700 г;
- червени чушки - 3 бр.;
- люти чушки - 2 бр.;
- червен лук - 2 глави;
- кашкавал - 200 г или пармезан;
- яйца - 4 бр.;
- домати - 2 бр.;
- чесън - 3 скилидки;
- олио - 5 с.л.;
- червен пипер - 1 ч.л.;
- чубрица - 1 ч.л.;
- черен пипер - 1/2 ч.л.;
- сол - на вкус;
- магданоз - 2 с.л.
Начин на приготвяне:
Свинското месо се нарязва на хапки. В тиган се загрява олиото и месото се запържва до златисто от всички страни. Така остава сочно и ароматно.
Добавят се нарязаните червен лук и чесън.
След няколко минути се слагат чушките, нарязани на ленти, и доматите. Всичко се готви, докато зеленчуците омекнат.
Сместа се овкусява със сол, черен пипер, чубрица и червен пипер.
Продуктите се разпределят в глинени гювечета или в един по-голям глинен съд. Отгоре се поръсва настърган кашкавал.
Яйцата внимателно се чукват върху месото и зеленчуците.
Поръсва се с още малко кашкавал и червен пипер.
Гювечетата се поставят в студена фурна, след което се включва на 190 градуса. Пекат се около 25-30 минути, докато яйцата се стегнат, а кашкавалът стане златист и апетитен.
Поднасят се горещи с люти чушки и домашен хляб.
Гювечетата се сервират веднага след изваждане от фурната. Подходящи са за обяд или вечеря. Могат да се съхраняват в хладилник до 2 дни, пише gotvach.bg.
1 хмм
Най-добре е месото със зеленчуците просто да се запече във фурната.
До коментар #1 от "хмм":По добре е, за да не губиш полезното от зеленчуците да си направиш салата, а месото да приготвиш отделно! Само зеле, домати, лук, и гъби не губят полезност в готвенето.
евросваляч от покрайнините на село
ганю
пармезан не е българско сирене
студено гърне не може да го загрее за 25 мин
минимално 1 час да се сготви .това не е вкусно ястие
Готвено в гювеч без метални прибори
може да се съхрани до 7 дни в хладилник
не се разваля
