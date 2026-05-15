Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г. вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Любопитно »
Рецепта на деня: Механджийски гювечета със свинско месо
  Тема: Какво да сготвя

Рецепта на деня: Механджийски гювечета със свинско месо

15 Май, 2026 10:05 1 376 4

  • механджийски-
  • гювечета-
  • свинско месо-
  • какво да сготвя-
  • българска кухня

Гювечетата са класика в българската кухня

Рецепта на деня: Механджийски гювечета със свинско месо - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Необходими продукти:

  • месо - 700 г;
  • червени чушки - 3 бр.;
  • люти чушки - 2 бр.;
  • червен лук - 2 глави;
  • кашкавал - 200 г или пармезан;
  • яйца - 4 бр.;
  • домати - 2 бр.;
  • чесън - 3 скилидки;
  • олио - 5 с.л.;
  • червен пипер - 1 ч.л.;
  • чубрица - 1 ч.л.;
  • черен пипер - 1/2 ч.л.;
  • сол - на вкус;
  • магданоз - 2 с.л.

Начин на приготвяне:

Свинското месо се нарязва на хапки. В тиган се загрява олиото и месото се запържва до златисто от всички страни. Така остава сочно и ароматно.

Добавят се нарязаните червен лук и чесън.

След няколко минути се слагат чушките, нарязани на ленти, и доматите. Всичко се готви, докато зеленчуците омекнат.

Сместа се овкусява със сол, черен пипер, чубрица и червен пипер.

Продуктите се разпределят в глинени гювечета или в един по-голям глинен съд. Отгоре се поръсва настърган кашкавал.

Яйцата внимателно се чукват върху месото и зеленчуците.

Поръсва се с още малко кашкавал и червен пипер.

Гювечетата се поставят в студена фурна, след което се включва на 190 градуса. Пекат се около 25-30 минути, докато яйцата се стегнат, а кашкавалът стане златист и апетитен.

Поднасят се горещи с люти чушки и домашен хляб.

Гювечетата се сервират веднага след изваждане от фурната. Подходящи са за обяд или вечеря. Могат да се съхраняват в хладилник до 2 дни, пише gotvach.bg.


Поставете оценка:
Оценка 2.8 от 11 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хмм

    7 3 Отговор
    Месо с мляко и яйца? Това не е най-добрата комбинация.🤔
    Най-добре е месото със зеленчуците просто да се запече във фурната.

    Коментиран от #2

    10:17 15.05.2026

  • 2 Още

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "хмм":

    По добре е, за да не губиш полезното от зеленчуците да си направиш салата, а месото да приготвиш отделно! Само зеле, домати, лук, и гъби не губят полезност в готвенето.

    11:21 15.05.2026

  • 3 евросваляч от покрайнините на село

    0 0 Отговор
    Искам на Вени да и сготвя тая рецепта и да и я плейтна лично с цяло меню.Такъв апетит ще и се отвори ,че всеки ден ще ме търси да и готвя...

    12:16 15.05.2026

  • 4 ганю

    0 0 Отговор
    тази рецепта не е българска
    вени я е изкарала от някоя дупка
    пармезан не е българско сирене
    студено гърне не може да го загрее за 25 мин
    минимално 1 час да се сготви .това не е вкусно ястие
    Готвено в гювеч без метални прибори
    може да се съхрани до 7 дни в хладилник
    не се разваля
    вени не разбира и бъкел от готвене
    аблолютно лява във ръцете
    за секса може и да разбира ама това не

    21:27 15.05.2026