Рецепта на деня: Механджийски гювечета със свинско месо

Необходими продукти:

месо - 700 г;

червени чушки - 3 бр.;

люти чушки - 2 бр.;

червен лук - 2 глави;

кашкавал - 200 г или пармезан;

яйца - 4 бр.;

домати - 2 бр.;

чесън - 3 скилидки;

олио - 5 с.л.;

червен пипер - 1 ч.л.;

чубрица - 1 ч.л.;

черен пипер - 1/2 ч.л.;

сол - на вкус;

магданоз - 2 с.л.

Начин на приготвяне:

Свинското месо се нарязва на хапки. В тиган се загрява олиото и месото се запържва до златисто от всички страни. Така остава сочно и ароматно.

Добавят се нарязаните червен лук и чесън.

След няколко минути се слагат чушките, нарязани на ленти, и доматите. Всичко се готви, докато зеленчуците омекнат.

Сместа се овкусява със сол, черен пипер, чубрица и червен пипер.

Продуктите се разпределят в глинени гювечета или в един по-голям глинен съд. Отгоре се поръсва настърган кашкавал.

Яйцата внимателно се чукват върху месото и зеленчуците.

Поръсва се с още малко кашкавал и червен пипер.

Гювечетата се поставят в студена фурна, след което се включва на 190 градуса. Пекат се около 25-30 минути, докато яйцата се стегнат, а кашкавалът стане златист и апетитен.

Поднасят се горещи с люти чушки и домашен хляб.

Гювечетата се сервират веднага след изваждане от фурната. Подходящи са за обяд или вечеря. Могат да се съхраняват в хладилник до 2 дни, пише gotvach.bg.