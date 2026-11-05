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Рецепта на деня: Телешки бузи в собствен сос с пухкаво пюре
  Тема: Рецепти на деня

Рецепта на деня: Телешки бузи в собствен сос с пухкаво пюре

5 Ноември, 2026 10:05 552 4

  • телешки бузи-
  • телешко месо-
  • картофено пюре-
  • рецепти с червено вино

Сочно, ароматно и истински уютно основно ястие

Рецепта на деня: Телешки бузи в собствен сос с пухкаво пюре - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Необходими продукти:

  • телешки бузи - 1, 2 кг
  • картофи - 1 кг
  • телешки бульон - 700 мл
  • червено вино - 250 мл
  • прясно мляко - 250 мл
  • кромид лук - 2 глави
  • моркови - 2 бр.
  • чесън - 3 скилидки
  • доматено пюре - 1 с.л.
  • краве масло - 80 г
  • олио - 2 с.л.
  • дафинов лист - 2 бр.
  • прясна мащерка - 3 стръка
  • магданоз - 4 стръка
  • черен пипер - 1 ч.л.
  • сол - 2 ч.л.

Начин на приготвяне:

Месото се почиства от грубите ципи и излишната мазнина, след което се подсушава добре. Това е важно, за да се зачерви, вместо да започне да се задушава още в началото. Бузите се посоляват, поръсват се с част от черния пипер и се запечатват на порции в широка тенджера с дебело дъно.

След като месото бъде извадено, в същия съд се задушават нарязаните лук и моркови, както и чесънът. Зеленчуците се готвят 7-8 минути с 20 г масло. Следва доматеното пюре, а минута по-късно се налива червеното вино. То се оставя да ври 5-6 минути, докато намалее приблизително наполовина и отдели полепналите по дъното ароматни частици.

Три часа за крехко месо

В тенджерата се добавят бульонът, дафиновият лист и мащерката. Телешките бузи се връщат обратно, като течността трябва почти да ги покрива. След завиране огънят се намалява до минимум, съдът се похлупва, а месото се обръща веднъж или два пъти по време на готвенето.

Докато бузите омекват, картофите се обелват, нарязват се на еднакви парчета и се варят в подсолена вода 20-25 минути. Намачкват се с 50 г масло, към тях постепенно се прибавя затоплено прясно мляко, а накрая се добавят сол, черен пипер и ситно нарязан магданоз.

Готовото месо се изважда внимателно. Сосът се пасира и по желание се прецежда, след което се вари без капак още 8-12 минути, докато стане гъст и лъскав. Телешките бузи се нарязват напречно на дебели филии и се връщат в соса за още 3-4 минути.

Ястието се поднася горещо, обилно полято със соса и с картофено пюре отстрани.

Източник: recepti.gotvach.bg


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