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Три лесни начина да намалите страха от болка при зъболекар
  Тема: Съветите на специалиста

Три лесни начина да намалите страха от болка при зъболекар

12 Ноември, 2026 10:42 332 0

  • дентална тревожност-
  • страх от зъболекар-
  • страх от болка-
  • дентално лечение-
  • психология

Предварително договорен сигнал за пауза, музика и бавно дишане могат да помогнат при дентална тревожност

Три лесни начина да намалите страха от болка при зъболекар - 1
Снимка: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Страхът от болка често върви заедно с тревогата от посещението при зъболекар. Той може да доведе до отлагане на прегледи, а това да усложни последващото лечение. Нови обзори на научни изследвания показват, че няколко прости, немедикаментозни подхода могат да помогнат на част от пациентите да преминат по-спокойно през дентална процедура.

1. Договорете сигнал за пауза

Най-лесният начин да се намали усещането за безпомощност е още преди началото да бъде уточнен ясен сигнал, с който пациентът може да поиска спиране. Това може да бъде вдигната ръка или друг предварително договорен жест.

Сигналът не премахва непременно страха, но дава на пациента усещане, че има контрол върху темпото и може да бъде чут, ако се появи болка или напрежение. При тревожни пациенти това има значение, защото загубата на контрол е сред факторите, свързани с денталната тревожност.

2. Използвайте разсейване

Музиката, слушалките, разговорът по неутрална тема или аудиовизуалното съдържание могат да отклонят вниманието от шума и усещанията по време на процедурата. Британският дентален журнал описва този подход като начин пациентът да насочи вниманието си към случващото се около него, вместо към възприеманата заплаха.

Метаанализ на музикални интервенции при дентална тревожност отчита по-ниски нива на тревожност и болка в групите, които са слушали музика. Авторите обаче подчертават, че включените изследвания имат ограничения и са необходими по-големи рандомизирани проучвания. Музиката може да помогне на един пациент, но да не промени усещането на друг.

3. Забавете дишането и назовете страха

При нарастващо напрежение бавното и равномерно дишане може да помогне за овладяване на физическата реакция на тревога. В систематичен обзор от 2026 г., включил 25 рандомизирани контролирани проучвания при възрастни, насоченото дишане и техниките за отпускане са сред подходите, свързани с намаляване на тревожността.

Важно е страхът да бъде казан ясно: например дали е свързан с иглата, звука на машинката, предишен болезнен опит или опасението, че пациентът няма да може да спре процедурата. Специалистите по управление на денталната тревожност препоръчват тези притеснения да бъдат обсъждани спокойно, вместо да бъдат омаловажавани.

Същият обзор показва, че повечето немедикаментозни интервенции дават положителни резултати, но данните не са напълно еднородни. При някои хора прекалено подробното предварително обяснение на процедурата може дори да засили очакваната тревога. Затова най-подходящият подход зависи от конкретния пациент, предишния му опит и предпочитанията му.


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