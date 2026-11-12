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Защо с годините ставаме по-цинични, вместо по-мъдри?

Защо с годините ставаме по-цинични, вместо по-мъдри?

12 Ноември, 2026 11:16 846 16

  • стареене-
  • психология-
  • цинизъм-
  • самота-
  • доверие

Изследванията не потвърждават, че възрастта превръща хората в циници

Защо с годините ставаме по-цинични, вместо по-мъдри? - 1
Снимка: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Един от най-устойчивите стереотипи за остаряването е образът на вечно недоволния човек, който вече не вярва на никого. Научните данни обаче не показват, че времето само по себе си превръща хората в по-цинични и огорчени личности. По-често се наблюдава обратното: с възрастта намаляват емоционалната реактивност и невротизмът, а нарастват спокойствието, сговорчивостта и доверието.

„И двете изследвания установяват положителна връзка между доверието и благополучието през целия живот“, казва психологът Майкъл Пулин от Университета в Бъфало. В едно от проучванията са анализирани данни за 197 888 души от 83 държави. Друго, което проследява 1230 американци във времето, установява, че доверието им към хората се увеличава с напредването на възрастта.

Кога житейският опит води до цинизъм

Това не означава, че огорчението е измислен проблем. То по-често се появява не заради броя на изживените години, а заради начина, по който човек е бил третиран и как е осмислил загубите си. Изследване на Дикла Сегел-Карпас и Лиат Аялон, публикувано в списание „Психология и стареене“, използва данни за 7500 по-възрастни участници. Резултатът показва двупосочна връзка между самотата и циничната враждебност.

Самотният човек може да започне да възприема околните като ненадеждни или като хора, които действат със скрити мотиви. В същото време подобно недоверие затруднява създаването на близки отношения и може да задълбочи самотата. Така се оформя кръг, в който подозрението намалява контактите, а липсата на контакти потвърждава подозрението.

Друго изследване, проведено от психолози от университетите в Тилбург, Кьолн и Минесота, описва сходен механизъм. Анализът включва данни от 28 от 29 държави, надлъжни наблюдения за период от четири години и пет предварително регистрирани експеримента. Авторите установяват, че преживяното неуважение засилва циничните убеждения, а циничното поведение увеличава вероятността човек да бъде посрещнат с неуважение.

Това е самоподдържащ се модел: човек очаква измама или лошо отношение, държи се по-подозрително и враждебно, а околните реагират по същия начин. Получената реакция изглежда като доказателство, че първоначалното недоверие е било оправдано.

Възрастта променя и доброто, и лошото

Някои промени, свързани с възрастта, действително могат да бъдат възприети като затваряне към света. По-възрастните хора средно са по-малко склонни да приемат нови гледни точки и да изследват непознати преживявания. Това обаче съществува едновременно с по-добър контрол върху емоциите и по-голяма способност да се пренебрегват маловажните разочарования.

Затова времето не носи автоматично нито мъдрост, нито горчивина. Когато преживяното се осмисля като част от живота, то може да доведе до приемане и спокойствие. Когато е свързано с продължителна самота, неуважение и усещане за безсмислие, същият опит може да се превърне в недоверие към хората.

Източници: sciencefocus.com, medicalxpress.com, time.com


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Госあ

    11 0 Отговор
    Какъвто си на 33, такъв ще си и на 99.

    Коментиран от #2, #8, #13

    11:18 12.11.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Мъдростта идва

    8 5 Отговор
    с възрастта! И с основание в тоя измамен и лъжовен западен свят "човек очаква измама или лошо отношение, държи се по-подозрително и враждебно"! Нарича се "чувство за само съхранение"!

    11:28 12.11.2026

  • 4 с годините ставаме по-цинични

    11 0 Отговор
    щото веднага схващаме кифленски номера които младоците още не вдяват
    и разни политици които разтягат празни локуми
    и разни други номера дето не ни минават
    мъдростта и опита в живота е важен и затова рядко правим издънки

    11:28 12.11.2026

  • 5 Тик-Ток

    4 1 Отговор
    Защото ставаме по умни , особенно ония които са родени в НРБ

    Коментиран от #9

    11:33 12.11.2026

  • 6 да си старец или старица значи

    5 1 Отговор
    те прави лош и по малко умен . реално да си добър и талантлив на въз стари години е срещано при нобеловия лауреат хокинс . имаше машина за говорене и огромен стол . у нас има певци и певици . в америка е де ниро . възможна причина при лошите характери и мързеливите на стари години е бедността . има някаква връзка между богатството и характера . стиснатостта не е добродетел .

    11:34 12.11.2026

  • 7 Тъпана

    6 0 Отговор
    Старите хора не са циничните иска да предпазят младите от фатални последици вижда те какво става всеки ден самодейноста е проблема на младите

    11:35 12.11.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Стефан Иванов

    4 0 Отговор
    Защото с възрастта човек разбира, че не всичко, което блести е злато, не всичко, което хвърчи се яде, че приятелствата често са интереси и още много други.

    11:43 12.11.2026

  • 11 Тик-Ток

    1 3 Отговор

    До коментар #9 от "Сила":

    С тоя дефицит на всичко България стана ядрена и космическа държава с най мощната индустрия в Европа и 26 място в света,а сега България е на 76 място в света и произвежда само цървули като тебе

    Коментиран от #14, #15

    11:45 12.11.2026

  • 12 Защота

    3 2 Отговор
    Повече демони заживяват у вас.

    11:46 12.11.2026

  • 13 Така е

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "Госあ":

    След 33-тата година характера на човек не се променя.

    11:46 12.11.2026

  • 14 Сила

    3 1 Отговор

    До коментар #11 от "Тик-Ток":

    Тик тик тик ....тик так , тик так 🤪🥳🤡

    11:52 12.11.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Мдаа

    2 0 Отговор
    Циник=подигравач и присмеяч в едно.Разочаровани от живота, на принципа гроздето кисело щото високо.

    12:21 12.11.2026