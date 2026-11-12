Защо с годините ставаме по-цинични, вместо по-мъдри?

Един от най-устойчивите стереотипи за остаряването е образът на вечно недоволния човек, който вече не вярва на никого. Научните данни обаче не показват, че времето само по себе си превръща хората в по-цинични и огорчени личности. По-често се наблюдава обратното: с възрастта намаляват емоционалната реактивност и невротизмът, а нарастват спокойствието, сговорчивостта и доверието.
„И двете изследвания установяват положителна връзка между доверието и благополучието през целия живот“, казва психологът Майкъл Пулин от Университета в Бъфало. В едно от проучванията са анализирани данни за 197 888 души от 83 държави. Друго, което проследява 1230 американци във времето, установява, че доверието им към хората се увеличава с напредването на възрастта.
Кога житейският опит води до цинизъм
Това не означава, че огорчението е измислен проблем. То по-често се появява не заради броя на изживените години, а заради начина, по който човек е бил третиран и как е осмислил загубите си. Изследване на Дикла Сегел-Карпас и Лиат Аялон, публикувано в списание „Психология и стареене“, използва данни за 7500 по-възрастни участници. Резултатът показва двупосочна връзка между самотата и циничната враждебност.
Самотният човек може да започне да възприема околните като ненадеждни или като хора, които действат със скрити мотиви. В същото време подобно недоверие затруднява създаването на близки отношения и може да задълбочи самотата. Така се оформя кръг, в който подозрението намалява контактите, а липсата на контакти потвърждава подозрението.
Друго изследване, проведено от психолози от университетите в Тилбург, Кьолн и Минесота, описва сходен механизъм. Анализът включва данни от 28 от 29 държави, надлъжни наблюдения за период от четири години и пет предварително регистрирани експеримента. Авторите установяват, че преживяното неуважение засилва циничните убеждения, а циничното поведение увеличава вероятността човек да бъде посрещнат с неуважение.
Това е самоподдържащ се модел: човек очаква измама или лошо отношение, държи се по-подозрително и враждебно, а околните реагират по същия начин. Получената реакция изглежда като доказателство, че първоначалното недоверие е било оправдано.
Възрастта променя и доброто, и лошото
Някои промени, свързани с възрастта, действително могат да бъдат възприети като затваряне към света. По-възрастните хора средно са по-малко склонни да приемат нови гледни точки и да изследват непознати преживявания. Това обаче съществува едновременно с по-добър контрол върху емоциите и по-голяма способност да се пренебрегват маловажните разочарования.
Затова времето не носи автоматично нито мъдрост, нито горчивина. Когато преживяното се осмисля като част от живота, то може да доведе до приемане и спокойствие. Когато е свързано с продължителна самота, неуважение и усещане за безсмислие, същият опит може да се превърне в недоверие към хората.
Източници: sciencefocus.com, medicalxpress.com, time.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Госあ
Коментиран от #2, #8, #13
11:18 12.11.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Мъдростта идва
11:28 12.11.2026
4 с годините ставаме по-цинични
и разни политици които разтягат празни локуми
и разни други номера дето не ни минават
мъдростта и опита в живота е важен и затова рядко правим издънки
11:28 12.11.2026
5 Тик-Ток
Коментиран от #9
11:33 12.11.2026
6 да си старец или старица значи
11:34 12.11.2026
7 Тъпана
11:35 12.11.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Стефан Иванов
11:43 12.11.2026
11 Тик-Ток
До коментар #9 от "Сила":С тоя дефицит на всичко България стана ядрена и космическа държава с най мощната индустрия в Европа и 26 място в света,а сега България е на 76 място в света и произвежда само цървули като тебе
Коментиран от #14, #15
11:45 12.11.2026
12 Защота
11:46 12.11.2026
13 Така е
До коментар #1 от "Госあ":След 33-тата година характера на човек не се променя.
11:46 12.11.2026
14 Сила
До коментар #11 от "Тик-Ток":Тик тик тик ....тик так , тик так 🤪🥳🤡
11:52 12.11.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Мдаа
12:21 12.11.2026