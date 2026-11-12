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Актьорът от „Малкълм“ Франки Мюниц е бил откаран в болница след катастрофа на пистата
  Тема: Известни личности

Актьорът от „Малкълм“ Франки Мюниц е бил откаран в болница след катастрофа на пистата

12 Ноември, 2026 11:42 530 0

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Мюниц е претърпял инцидент по време на тренировъчна обиколка на Daytona International Speedway

Актьорът от „Малкълм“ Франки Мюниц е бил откаран в болница след катастрофа на пистата - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Франки Мюниц е освободен от болница, след като катастрофира по време на тренировъчна обиколка на пистата Daytona International Speedway във Флорида. Актьорът, известен с ролята си на Малкълм в сериала „Малкълм“, е бил откаран в местно медицинско заведение за допълнителен преглед. По данни на екипа му той е бил в съзнание и е реагирал адекватно.

Инцидентът е станал преди благотворителното състезание Proud to Honor Veterans Day Classic, организирано в чест на ветераните и военните семейства. Мюниц е трябвало да участва в надпреварата за отбора на Военновъздушните сили на САЩ заедно с пилота от NASCAR Остин Синдрик.

Муниз пропусна състезанието

След изписването си 40-годишният актьор е заявил, че е леко болезнен, но не е посочил конкретни наранявания. „Моят Mustang си свърши работата и ме защити“, е казал Муниз, като е благодарил на Ford Racing, Daytona International Speedway, медицинския персонал и всички, които са го подкрепили.

Заради катастрофата той не е участвал в състезанието. На негово място в екипа на Военновъздушните сили е бил включен друг пилот.

От актьорството към автомобилните състезания

Мюниц се прочу още като дете с главната роля в телевизионния сериал „Малкълм“, излъчван между 2000 и 2006 г. По-късно той насочи значителна част от кариерата си към автомобилните състезания.

Актьорът участва в NASCAR Craftsman Truck Series с Team Reaume, а през 2026 г. беше сред пилотите, включени в специалното състезание на Daytona International Speedway.


Източници: apnews.com, tmz.com, eonline.com


САЩ
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