Звездата от "Малкълм" Джейн Качмарек се омъжи на 70 години за първата си любов (СНИМКИ)

Звездата от "Малкълм" Джейн Качмарек се омъжи на 70 години за първата си любов (СНИМКИ)

24 Март, 2026 13:58 831 3

Екранната майка на Малкълм се венча за гаджето си от гимназията 50 години след първоначалната им връзка

Звездата от "Малкълм" Джейн Качмарек се омъжи на 70 години за първата си любов (СНИМКИ) - 1
Снимка: Instagram
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Актрисата Джейн Качмарек разказва за неочакван обрат в личния си живот, който започва с възстановена връзка от ученическите ѝ години и прераства в брак десетилетия по-късно.

Качмарек, позната на публиката с ролята си на Лоис в сериала Малкълм, си спомня, че първата ѝ любов е била Ръсти Лонг – звезда на училищния тенис отбор в гимназията им в Уисконсин. „Бях луда по него“, казва тя, припомняйки си годините, когато той ѝ подарява гривна с инициали – спомен, който пази и до днес.

След завършването пътищата им се разделят. Лонг поема към кариера в правото, а Качмарек се насочва към актьорството и впоследствие се утвърждава като едно от разпознаваемите лица на телевизионната комедия. И двамата създават семейства – актрисата се омъжва за Брадли Уитфорд, с когото има три деца, преди да се разведат през 2010 г., а Лонг също става баща и по-късно дядо.

Възраждането на връзката им идва през 2024 г., когато Джейн Качмарек се връща в родния си град за 50-годишнината от дипломирането си. По нейни думи срещата с Лонг е била „мигновена“. „Има една песен на Линда Ронстад – ‘I think I'm gonna love you for a long long time’. В продължение на 50 години тя винаги ме връщаше към Ръсти Лонг“, споделя актрисата.

Срещата бързо връща старата близост от младостта. Двамата започват да разговарят с часове всеки ден, обсъждайки литература, кино, класическа музика и поезия. „Не можех да повярвам колко интересен човек е станал“, казва тя, допълвайки: „Казах му: ‘Не бих могла да си измисля по-добър мъж за живота си в този момент от теб’.“

Скоро след това Лонг ѝ предлага брак, а тя приема. Сватбата се състои на 5 юли 2025 г. в Уисконсин, в неформална обстановка, описана от актрисата като „лятно празненство“, с участието на близки, приятели и характерни за региона елементи – от традиционна кухня до музикален съпровод.

Децата на екранната Лоис също приемат положително новия ѝ партньор. „Те го харесаха още от първия момент“, казва тя и отбелязва, че за тях най-важното е било да видят майка си щастлива.

Днес двойката живее между Уисконсин и Пасадена, а Джейн Качмарек паралелно се завръща и към една от най-емблематичните си роли с новото продължение на сериала "Малкълм", което ще дебютира през април в Hulu.

Актрисата обобщава наученото както от личния си живот, така и от екранния образ: „Доверявайте се на инстинктите си.“ За връзката с Лонг тя казва: „В тази възраст, когато вече имаме минало, семейства и кариери зад гърба си, всичко това прилича на приказка.“


  • 1 Нека да пиша

    6 2 Отговор
    Сега яко тракане в спалнята . Лили Иванова дали изпжлзва кондоми ?

    14:01 24.03.2026

  • 2 Кой туй лИбофъ

    1 0 Отговор
    И азъ тъй ше напрая, само да я срещна...първата любов, шот то сега чувства няма. Има само пари и интереси!

    14:22 24.03.2026

  • 3 урко

    0 0 Отговор
    можеше да си поживее още, за къде се е разбързала, да беше почакала да стане на 90

    14:33 24.03.2026