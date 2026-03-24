Звездата от "Малкълм" Джейн Качмарек се омъжи на 70 години за първата си любов (СНИМКИ)

Актрисата Джейн Качмарек разказва за неочакван обрат в личния си живот, който започва с възстановена връзка от ученическите ѝ години и прераства в брак десетилетия по-късно.

Качмарек, позната на публиката с ролята си на Лоис в сериала Малкълм, си спомня, че първата ѝ любов е била Ръсти Лонг – звезда на училищния тенис отбор в гимназията им в Уисконсин. „Бях луда по него“, казва тя, припомняйки си годините, когато той ѝ подарява гривна с инициали – спомен, който пази и до днес.

След завършването пътищата им се разделят. Лонг поема към кариера в правото, а Качмарек се насочва към актьорството и впоследствие се утвърждава като едно от разпознаваемите лица на телевизионната комедия. И двамата създават семейства – актрисата се омъжва за Брадли Уитфорд, с когото има три деца, преди да се разведат през 2010 г., а Лонг също става баща и по-късно дядо.

Възраждането на връзката им идва през 2024 г., когато Джейн Качмарек се връща в родния си град за 50-годишнината от дипломирането си. По нейни думи срещата с Лонг е била „мигновена“. „Има една песен на Линда Ронстад – ‘I think I'm gonna love you for a long long time’. В продължение на 50 години тя винаги ме връщаше към Ръсти Лонг“, споделя актрисата.

Срещата бързо връща старата близост от младостта. Двамата започват да разговарят с часове всеки ден, обсъждайки литература, кино, класическа музика и поезия. „Не можех да повярвам колко интересен човек е станал“, казва тя, допълвайки: „Казах му: ‘Не бих могла да си измисля по-добър мъж за живота си в този момент от теб’.“

Скоро след това Лонг ѝ предлага брак, а тя приема. Сватбата се състои на 5 юли 2025 г. в Уисконсин, в неформална обстановка, описана от актрисата като „лятно празненство“, с участието на близки, приятели и характерни за региона елементи – от традиционна кухня до музикален съпровод.

Децата на екранната Лоис също приемат положително новия ѝ партньор. „Те го харесаха още от първия момент“, казва тя и отбелязва, че за тях най-важното е било да видят майка си щастлива.

Днес двойката живее между Уисконсин и Пасадена, а Джейн Качмарек паралелно се завръща и към една от най-емблематичните си роли с новото продължение на сериала "Малкълм", което ще дебютира през април в Hulu.

Актрисата обобщава наученото както от личния си живот, така и от екранния образ: „Доверявайте се на инстинктите си.“ За връзката с Лонг тя казва: „В тази възраст, когато вече имаме минало, семейства и кариери зад гърба си, всичко това прилича на приказка.“