Новини
Любопитно »
Франки Мюниз: Последните шест седмици бяха кошмар, от който се моля да се събудя

Франки Мюниз: Последните шест седмици бяха кошмар, от който се моля да се събудя

19 Септември, 2026 12:26, обновена 19 Септември, 2026 12:35 670 0

  • малкълм-
  • кошмар-
  • франки мюниз

Звездата от „Малкълм“ разказа за трудния период, през който преминава след раздялата със съпругата си

Франки Мюниз: Последните шест седмици бяха кошмар, от който се моля да се събудя - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Франки Мюниз откровено разказа за трудния период, през който преминава, само седмици след като стана публично известно, че се развежда със съпругата си Пейдж Прайс.

40-годишният актьор, познат най-вече с ролята си на Малкълм в хитовия сериал, сподели емоционално послание в социалната мрежа X на 18 септември. В него той признава, че през последните шест седмици животът му е изглеждал като истински кошмар.

„Всичко ми се струваше тежко, неясно и сякаш се разпадаше едновременно. Не бих пожелал този период на никого“, написа Мюниз.

Публикацията идва малко повече от два месеца след новината за раздялата му с Пейдж Прайс. Двамата бяха женени в продължение на шест години и имат 5-годишен син - Мауз Мосли Мюниз.

„Понякога трябва да стигнеш дъното“

Въпреки болката, която описва, актьорът вижда и нещо положително в преживяното. Според него този труден период го е принудил да остане насаме със себе си и да се изправи пред проблеми, които преди е можел да избягва.

Мюниз споделя, че е осъзнал колко много работа има да свърши върху себе си, ако иска да се превърне в по-добра версия на човека, който е.

Той цитира и мисъл, която наскоро е прочел – че понякога именно достигането до „дъното“ може да бъде моментът, който кара човек да се събуди и да направи промените, които е отлагал.

Актьорът дори си представя, че след пет години може да погледне назад към настоящия момент и да бъде благодарен за него.

„Това не е краят на историята“

Мюниз подчертава, че не възприема настоящата криза като край, а като начало на труден процес на промяна.

„Това не е краят на историята. Това е частта, в която започвам да върша работата – неудобната, неугледната, необходимата работа“, написа той.

По думите му той избира да гледа на настоящия период като на основа за бъдещето, а не като на финал.

Актьорът отправи и послание към хората, които самите преминават през тежък момент. Според него, ако човек се намира на ниска точка в живота си, това не означава, че е „счупен“, а че преминава през процес на възстановяване.

Франки Мюниз не крие болката си

През последните седмици Мюниз неведнъж е говорил публично за емоционалното си състояние.

На 26 август той написа, че не е предполагал, че „разбитото сърце“ може буквално да причини физическа болка. Няколко дни по-късно, на 1 септември, публикацията му се състоеше само от една дума: „Боря се“.

На 6 септември той сподели две свои детски снимки и добави краткото, но показателно послание: „Понякога ми се иска да мога да се върна към това време.“

Поредицата от публикации показва, че Мюниз преминава през особено труден период, но последното му послание носи и нотка на надежда. Вместо да представя кризата като крайна точка, той я описва като възможност да преосмисли живота си и да започне работа върху себе си.

За актьора, който още като дете се превърна в международна телевизионна звезда, това изглежда като период на дълбока лична равносметка - далеч от светлините на прожекторите и от образа, който публиката познава.

Източник: Edna.bg.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ