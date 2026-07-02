Звездата от "Малкълм" Франки Мюниц се развежда след 10 години брак (СНИМКА)

Франки Мюниц и съпругата му Пейдж Прайс Мюниц слагат край на брака си след 10 години съвместен живот и след период на раздяла, който досега са пазили извън публичното пространство.

40-годишният актьор, познат най-вече с ролята си в „Малкълм“, обяви новината в социалните мрежи. Първоначално той публикува видео, на което двамата с Пейдж и 5-годишният им син Мауз танцуват на песента „Check Yes, Juliet“ на We the Kings. След негативни реакции онлайн клипът беше изтрит, а Мюниц по-късно качи съобщението отново, този път със снимка.

„След период на раздяла, който запазихме личен, с Пейдж решихме да продължим напред с прекратяването на брака си“, написа актьорът.

В изявлението си Франки Мюниц подчерта, че раздялата не променя уважението между двамата и че основен приоритет остава синът им. По думите му връзката им се е развила в силно приятелство и партньорство в родителството.

„След 10 прекрасни години заедно израснахме по начини, които ни накараха да осъзнаем, че връзката ни се усеща най-естествено и силно като дълбоко приятелство и като съвместни родители“, заяви той.

Актьорът допълни, че е благодарен на Пейдж за подкрепата през годините, включително за това, че е поставяла собствените си мечти на заден план, докато той е преследвал своите. Двамата възнамеряват да продължат да работят заедно и по проекта Muniz Racing, свързан с автомобилната кариера на Мюниц.

Пейдж защити бившия си партньор след критиките срещу първоначалното видео. В коментар под новата публикация тя заяви, че съжалява, че той се е почувствал принуден да изтрие „старо забавно видео“ на семейството им заради жестоките реакции в интернет.

„Разводът е лош, разбира се – не е като да сме развълнувани от него. Но ние сме двама възрастни хора, които знаят как да бъдат в един отбор“, написа тя.

Франки Мюниц и Пейдж Праийс се запознават през 2016 г. на Frank Sinatra Celebrity Invitational, сгодяват се през 2018 г., а през октомври 2019 г. сключват брак на малка церемония. През февруари 2020 г. двамата организират официална сватба, точно четири години след първата си среща. Синът им Мауз се ражда през март 2021 г.

Раздялата идва в момент, в който Франки Мюниц се завърна към най-известната си роля в продължението „Malcolm in the Middle: Life’s Still Unfair“, където отново си партнира с Брайън Кранстън и Джейн Качмарек.

Паралелно с това Мюниц продължава професионалната си кариера в моторните спортове. След години в Холивуд той се насочи сериозно към състезанията и през 2026 г. продължава участието си в NASCAR Craftsman Truck Series, като сам неведнъж е казвал, че автомобилните състезания са негова дългогодишна страст.