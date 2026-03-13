Малкълм се крие от семейството си в първия ТРЕЙЛЪР за завръщането на сериала

Феновете на култовия ситком "Малкълм" получиха първи поглед към подготвяното продължение на сериала, след като беше публикуван официалният трейлър на новия проект "Малкълм: Life’s Still Unfair". Краткото видео беше разпространено на 12 март 2026 г. и потвърди, че познатото семейство отново се завръща на екран.

В новата продукция главният герой Малкълм, изигран от Франки Мюниц, е вече възрастен мъж, който се опитва да води сравнително спокоен живот, далеч от хаотичното си семейство. Сюжетът обаче го връща обратно при близките му по повод 40-годишнината от брака на родителите му.

Актьорите Брайън Кренстън и Джейн Качмарек отново влизат в ролите на Хел и Луис – двойката, чиито бурни семейни отношения бяха сред основните двигатели на оригиналния сериал. Трейлърът подсказва, че характерите на двамата персонажи са останали непроменени: Хел продължава да се впуска в поредица от нови хобита с характерния си ентусиазъм, докато Луис запазва строгия си и импулсивен стил на родителство, макар децата им да са вече далеч от тях.

Новата версия на сериала е планирана като минипоредица от четири епизода, която не само връща познатите персонажи, но и представя ново поколение от семейството. Малкълм вече е баща и се сблъсква с предизвикателствата на родителството чрез дъщеря си Лиа, изиграна от Кийли Карстен. Според първите кадри героинята наследява интелекта на баща си, но и част от неговия неспокоен характер.

Създателят на оригиналния сериал Линууд Бумър също се завръща към проекта, което според продуцентите трябва да гарантира запазването на характерния хумор и саркастичния тон, превърнали шоуто в едно от най-популярните телевизионни комедийни заглавия в началото на XXI век.

Трейлърът загатва и за появата на други познати персонажи от оригиналния сериал. Сред тях са братът на Малкълм Рийс, изигран от Джъстин Бърфийлд, както и Дюи – въпреки че Ерик Пер Съливан не се завърна към продължението, а беше заместен от Кейлъб Елсуърт-Кларк​. Макар подробностите около сюжетните линии на героите да остават ограничени, кадрите подсказват, че семейният хаос, характерен за сериала, ще остане ключов елемент и в новата история.

Оригиналният "Малкълм" се излъчва между 2000 и 2006 г. и печели множество отличия, включително награди Еми и Златен глобус. Сериалът се превърна в едно от най-разпознаваемите комедийни заглавия на своето време благодарение на нестандартния си стил на разказване, включително директните обръщения на главния герой към зрителите.

Новото продължение "Малкълм" ще бъде достъпно на стрийминг платформата Hulu, като премиерата е планирана за 10 април 2026 г. Проектът се разглежда като опит да бъде възроден интересът към една от най-обичаните телевизионни комедии на последните десетилетия.