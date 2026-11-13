Никълъс Кейдж претърпя невероятна трансформация за нов филм (ТРЕЙЛЪР)

Никълъс Кейдж е претърпял впечатляваща физическа трансформация за ролята на легендата на американския футбол Джон Мадън в биографичния филм „Madden“. Актьорът е носил сложни протези и грим, а според партньорката му Катрин Хан промяната е била толкова пълна, че тя почти не е виждала истинското му лице.

„Той напълно въплъти Джон Мадън. Бих казала, че още не съм срещала Никълъс Кейдж, защото протезите ти влияят“, разказва Хан пред Ройтерс. Актрисата играе Вирджиния Мадън – съпругата на треньора, коментатора и създателя на едноименната видеоигра.

Кейдж качва 11 килограма за ролята

Кейдж е увеличил теглото си с около 25 паунда, или приблизително 11 килограма. Останалата част от по-едрата фигура на Мадън е изградена с протези и специален грим. Пред People актьорът обяснява, че е избрал комбиниран подход, вместо да качва още килограми.

„На 62 години няма да кача 60 паунда. Това е опасно. Останалите 30 ги добавихме с протези“, казва Кейдж. По визуалната трансформация работи Адриен Моро, познат и с работата си по грима за превъплъщението на Брендън Фрейзър във филма „Китът“.

Историята на треньора, коментатора и видеоиграта

Филмът на режисьора Дейвид О. Ръсел проследява няколко ключови етапа от живота на Джон Мадън – годините му като треньор на „Оукланд Рейдърс“, партньорството му със собственика на клуба Ал Дейвис, телевизионната му кариера и участието му в създаването на поредицата Madden NFL.

Крисчън Бейл играе Ал Дейвис, а Сиена Милър е в ролята на съпругата му Карол. В актьорския състав са още Джон Мулани и Шейн Джилис.

„Madden“ излезе в избрани американски кина на 11 ноември. Филмът ще бъде достъпен за стрийминг в Prime Video от 18 ноември 2026 г. Датата е потвърдена от Amazon MGM Studios, а филмът е планиран като световна премиера в платформата.

Източници: aol.com, nz.news.yahoo.com, au.variety.com