Нови СНИМКИ показват щетите по имението на Никълъс Кейдж в Малибу

Нови въздушни снимки показват мащаба на щетите около крайбрежното имение на американския актьор Никълъс Кейдж в Малибу, след като огромна дупка се отвори пред имота в началото на септември.

Кадрите показват, че районът около къщата е ограден, а голяма част от облицованата с плочки тераса вече е премахната. По открития склон се виждат покрити с пръст дървени конструкции, за които се предполага, че са били част от основата на площадката.

Пожарникари откриха срутването в началото на септември, след като бяха изпратени на място заради сигнал за предполагаема повреда на газопровод. Тогава беше установено, че част от алеята към дома е пропаднала.

Образувалата се дупка е с размери приблизително 9 на 9 метра. Пропадането е погълнало част от ограда, преносима тоалетна и участък от съседната улица.

Ünlü oyuncu Nicolas Cage’in 2024'te 10,5 milyon dolara satın aldığı Malibu'daki lüks malikanesinin önünde devasa bir obruk oluştu.



Dev obruğun ardından, mülkteki hasarın boyutu dikkat çekti. pic.twitter.com/JCMzDfd63d — Mynet (@mynet) October 1, 2026

Не е ясно дали премахването на терасата е пряко следствие от инцидента или е част от ремонт, започнал преди пропадането. Още преди появата на дупката по имота са се забелязвали признаци на строителни дейности.

62-годишният Никълъс Кейдж купува крайбрежното имение през 2024 г. за 10,5 млн. долара. Имотът се намира непосредствено до Тихия океан и разполага с директен достъп до уединен плаж.

Сред отличителните характеристики на къщата са покривна тераса с джакузи, големи стъклени стени с гледка към океана, няколко спални, професионално оборудвана кухня и гараж с асансьорен достъп до жилищните части.

Домът е построен през 90-те години на миналия век от покойния предприемач Хосе Либерман, съосновател на Liberman Broadcasting. Имотът остава собственост на семейството му до продажбата на Никълъс Кейдж.

Синът на Хосе Либерман, Ленард Либерман, потвърди пред The New York Times през 2024 г., че именно холивудският актьор е новият собственик. По думите му къщата била любимото място за почивка на баща му, а след смъртта му семейството решило да я продаде заради свързаните с нея спомени.