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Нови СНИМКИ показват щетите по имението на Никълъс Кейдж в Малибу

Нови СНИМКИ показват щетите по имението на Никълъс Кейдж в Малибу

1 Октомври, 2026 19:31 1 188 14

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  • щети

Част от основата на имението пропадна след срутване в района преди близо месец

Нови СНИМКИ показват щетите по имението на Никълъс Кейдж в Малибу - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Нови въздушни снимки показват мащаба на щетите около крайбрежното имение на американския актьор Никълъс Кейдж в Малибу, след като огромна дупка се отвори пред имота в началото на септември.

Кадрите показват, че районът около къщата е ограден, а голяма част от облицованата с плочки тераса вече е премахната. По открития склон се виждат покрити с пръст дървени конструкции, за които се предполага, че са били част от основата на площадката.

Пожарникари откриха срутването в началото на септември, след като бяха изпратени на място заради сигнал за предполагаема повреда на газопровод. Тогава беше установено, че част от алеята към дома е пропаднала.

Образувалата се дупка е с размери приблизително 9 на 9 метра. Пропадането е погълнало част от ограда, преносима тоалетна и участък от съседната улица.

Не е ясно дали премахването на терасата е пряко следствие от инцидента или е част от ремонт, започнал преди пропадането. Още преди появата на дупката по имота са се забелязвали признаци на строителни дейности.

62-годишният Никълъс Кейдж купува крайбрежното имение през 2024 г. за 10,5 млн. долара. Имотът се намира непосредствено до Тихия океан и разполага с директен достъп до уединен плаж.

Сред отличителните характеристики на къщата са покривна тераса с джакузи, големи стъклени стени с гледка към океана, няколко спални, професионално оборудвана кухня и гараж с асансьорен достъп до жилищните части.

Домът е построен през 90-те години на миналия век от покойния предприемач Хосе Либерман, съосновател на Liberman Broadcasting. Имотът остава собственост на семейството му до продажбата на Никълъс Кейдж.

Синът на Хосе Либерман, Ленард Либерман, потвърди пред The New York Times през 2024 г., че именно холивудският актьор е новият собственик. По думите му къщата била любимото място за почивка на баща му, а след смъртта му семейството решило да я продаде заради свързаните с нея спомени.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Еваларка

    5 1 Отговор
    Платил за обор с преносима тоалетна 10 млн. $ 🤣

    Коментиран от #2

    19:51 01.10.2026

  • 2 Наката

    4 2 Отговор

    До коментар #1 от "Еваларка":

    Преносимата тоалетна е за работниците и не е част от имота. Има си изисквания когато се прави мащабен ремонт в щатите. Ама ти от къде да ги знаеш тези работи… Мятай бурканите в багажника и бягай към Китен! Малибу е страхотно място!

    Коментиран от #6, #14

    20:12 01.10.2026

  • 3 Мдааа

    3 0 Отговор
    Тия Либермани дето са му я продали явно са го набутали? Да не казвам друго, че пак, ще ревнат антисемитизъм и пр.?

    20:20 01.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Наблюдател

    3 0 Отговор
    Калифорния си е опасно място за живеене. Земетресения, пожари, дупки се отварят, бензинът скъп, а може докато се усетиш, да сменят пола на детето ти в училище.

    20:25 01.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Ентрадамус

    1 0 Отговор
    Има стари предсказания за днешните времена, където се казва, че алчността ще погуби човечеството и земята ще отвори гигантската си паст и ще погълне всичко!

    20:29 01.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Един

    1 0 Отговор
    Те и на Тони Старк му думнаха къщата в Малибу. Разграден двор баце. Проблемен квартал.

    20:46 01.10.2026

  • 12 Колко сладко 💘

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Колко сладко 💘":

    И после сладки сънища двама згушени 💘🥰

    20:48 01.10.2026

  • 13 Механик

    0 0 Отговор
    Кога и къде почваме да събираме капачки?
    Или направо да превеждаме по една заплата за тоя и по една за украина?

    20:58 01.10.2026

  • 14 Механик

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Наката":

    Като Малибу е страхотно място ти сега от там ли пишеш? Ако пишеш от там, то какъв го дириш тука при нас, дето сме с бурканите и китен? Ако пък не си, то какъв го дириш още при нас, дето сме с бурканите и Китен?
    Щом даже Н. Кейдж (който може да е кръгла НУЛА като актьор, но е богат и известен) има проблеми в Малибу, то колко ли е безпроблемно там за миячи на чинии от България? М?

    21:03 01.10.2026