Никълъс Кейдж е "бездомен" живее в хотели заради пропадналото му имение

Никълъс Кейдж живее в хотели, след като огромна дупка повреди дома му в Малибу и направи обичайното му празнуване на Хелоуин невъзможно. Актьорът разказа за ситуацията по време на появата си на L.A. Comic Con на 31 октомври.

Попитан как ще прекара празника, Кейдж отговори: „В момента съм малко без дом. Нещо се случи с къщата ми в Малибу, така че просто живея по хотелите.“

Въпреки това актьорът планирал да заведе 4-годишната си дъщеря на обиколка за лакомства в Санта Моника. След като я приспи, той възнамерявал да гледа хоръра „Сиянието“ на Стенли Кубрик.

Къщата на Кейдж, оценявана на 10,5 млн. долара, пострада през септември след проливни дъждове и силна крайбрежна ерозия. Пропадането е започнало от алеята и почти е стигнало до самия имот.

Снимки от 8 септември показват дълбока яма на мястото, където е била алеята. Асфалтът и бетонът пред гаража са се напукали и пропаднали, а заедно с тях са паднали части от оградата и предмети от строителната площадка.

Съседни жилища също са били евакуирани. Властите в Малибу са определили 31 имота като опасни или без безопасен достъп заради невъзможността пожарни, медицински и полицейски екипи да достигат до района. Според обяснението на града срутването на алеята е продължило към пътното платно и е блокирало достъпа на живеещите там.

Никълъс Кейдж се опитва да запази имота си и е подал три разрешителни за работи по щетите. Едното от тях позволява поставянето на чували с пясък до плажа и външната страна на къщата, за да се ограничи въздействието на вълните и допълнителната ерозия.

Други разрешителни са свързани с премахване на асфалтови отломки, подготовка за укрепване и изкопни работи за вземане на почвени проби. Не е посочен срок, в който домът ще бъде отново безопасен за обитаване.