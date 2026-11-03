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Никълъс Кейдж е "бездомен" живее в хотели заради пропадналото му имение
  Тема: Известни личности

Никълъс Кейдж е "бездомен" живее в хотели заради пропадналото му имение

3 Ноември, 2026 15:59 1 121 6

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  • къщи на знаменитости

Актьорът каза, че е „малко бездомен“, след като огромна дупка повреди имението му в Малибу

Никълъс Кейдж е "бездомен" живее в хотели заради пропадналото му имение - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Никълъс Кейдж живее в хотели, след като огромна дупка повреди дома му в Малибу и направи обичайното му празнуване на Хелоуин невъзможно. Актьорът разказа за ситуацията по време на появата си на L.A. Comic Con на 31 октомври.

Попитан как ще прекара празника, Кейдж отговори: „В момента съм малко без дом. Нещо се случи с къщата ми в Малибу, така че просто живея по хотелите.“

Въпреки това актьорът планирал да заведе 4-годишната си дъщеря на обиколка за лакомства в Санта Моника. След като я приспи, той възнамерявал да гледа хоръра „Сиянието“ на Стенли Кубрик.

Къщата на Кейдж, оценявана на 10,5 млн. долара, пострада през септември след проливни дъждове и силна крайбрежна ерозия. Пропадането е започнало от алеята и почти е стигнало до самия имот.

Снимки от 8 септември показват дълбока яма на мястото, където е била алеята. Асфалтът и бетонът пред гаража са се напукали и пропаднали, а заедно с тях са паднали части от оградата и предмети от строителната площадка.

Съседни жилища също са били евакуирани. Властите в Малибу са определили 31 имота като опасни или без безопасен достъп заради невъзможността пожарни, медицински и полицейски екипи да достигат до района. Според обяснението на града срутването на алеята е продължило към пътното платно и е блокирало достъпа на живеещите там.

Никълъс Кейдж се опитва да запази имота си и е подал три разрешителни за работи по щетите. Едното от тях позволява поставянето на чували с пясък до плажа и външната страна на къщата, за да се ограничи въздействието на вълните и допълнителната ерозия.

Други разрешителни са свързани с премахване на асфалтови отломки, подготовка за укрепване и изкопни работи за вземане на почвени проби. Не е посочен срок, в който домът ще бъде отново безопасен за обитаване.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Горкия

    5 0 Отговор
    Да го ожалиш.

    16:09 03.11.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 отец Щирлиц

    6 1 Отговор
    бездомните живеят в кашони под мостовете а нашият в хотел......да дойде под наем в Люлин в гарсонера на 12 етаж ще му плащаме наема на горкия Никола Кейдж

    16:19 03.11.2026

  • 4 Констатация

    4 1 Отговор
    Тц, тц, тц... нема едни 400-500,000 доларъ човека за скромнъ къщичка с три спални и две бани!?

    Коментиран от #6

    16:30 03.11.2026

  • 5 Раглан

    3 1 Отговор
    Без значение от новината, Кейдж е велик актьор.

    16:37 03.11.2026

  • 6 Комм

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Констатация":

    Парцели(без къщата) те по плажа на Малибу Калифорния са по няколко милиона долара , та всеки сърфист иска колиба там ама цените са прекалено солени ....

    17:18 03.11.2026