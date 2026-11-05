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Мария Бакалова ще си партнира с Никълъс Кейдж в криминална мистерия
  Тема: Известни личности

Мария Бакалова ще си партнира с Никълъс Кейдж в криминална мистерия

5 Ноември, 2026 15:58 725 8

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Никълъс Кейдж, Александър Лудвиг, Габриел Басо и Мария Бакалова се присъединяват към криминалния филм по разследване на Дейвид Гран

Мария Бакалова ще си партнира с Никълъс Кейдж в криминална мистерия - 1
Снимки: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Никълъс Кейдж, Александър Лудвиг, Габриел Басо и Мария Бакалова се присъединяват към актьорския състав на криминалния филм „The Brand“. Проектът е вдъхновен от разследваща статия на журналиста и писател Дейвид Гран в „The New Yorker“, посветена на възхода на „Арийското братство“ в американската затворническа система.

Филмът ще бъде режисиран от Винсент Грашоу, познат с работата си по криминални и затворнически истории. Сценарият е на Алесандро Камон, чийто филм „Вестоносецът“ беше номиниран за „Оскар“.

Никълъс Кейдж ще играе Картър Бригс, страховития лидер на най-влиятелната бяла затворническа групировка в „Сан Куентин“. Под негово покровителство попада Тейлър Хартман, млад затворник с доживотна присъда, в чиято роля ще бъде Александър Лудвиг.

Когато властите се опитват да разбият организацията, като прехвърлят членовете ѝ в затвори в различни части на страната, мярката има обратен ефект. Престъпната мрежа започва да се разраства извън затворническите стени, а Тейлър постепенно се издига в нейната йерархия.

Паралелно с това той се опитва да изгради бъдеще с Лили, изиграна от Мария Бакалова. Героят е поставен между лоялността към Картър и желанието да се откъсне от империята, за чието изграждане е помогнал. Ролята на Габриел Басо все още не е обявена.

„The Brand“ се разработва повече от десетилетие, като през годините проектът е разглеждан както като филм, така и като телевизионен сериал. С новия актьорски състав продукцията се подготвя за представяне пред международни купувачи на Американския филмов пазар. Изложението ще се проведе от 10 до 15 ноември в Лос Анджелис.

Филмът е продукция на Identity Media в партньорство с Gramercy Park Media. Сред продуцентите са Антъни Мастромауро, Нейтън Клингер, Форд Корбет, Никълъс Кейдж и Алесандро Камон.

„The Brand“ е епична гангстерска история за възхода на затворническите банди в ерата на масовото лишаване от свобода и за личния път на един човек към ада и обратно, заяви продуцентът Антъни Мастромауро.

Историите на Дейвид Гран вече са били в основата на филми като „Убийците на цветната луна“, „Изгубеният град Z“ и „Старецът и оръжието“.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Научила

    11 3 Отговор
    Се е да вдига на дедаците

    Коментиран от #5

    16:00 05.11.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Гост

    14 1 Отговор
    тази дори изглежда тъпа...

    16:15 05.11.2026

  • 4 Да,бе

    14 0 Отговор
    Ще си "партнира" като храстче за препикаване!

    16:15 05.11.2026

  • 5 Добра статия

    12 2 Отговор

    До коментар #1 от "Научила":

    не се налага да се гледа филма.

    16:21 05.11.2026

  • 6 388368365

    5 0 Отговор
    ей ся вече глей как ѝ порасна втора джига

    16:22 05.11.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Да тя ще

    0 0 Отговор
    прави тръби, а той ще се почесва отзад.

    17:21 05.11.2026