Мария Бакалова ще си партнира с Никълъс Кейдж в криминална мистерия

Никълъс Кейдж, Александър Лудвиг, Габриел Басо и Мария Бакалова се присъединяват към актьорския състав на криминалния филм „The Brand“. Проектът е вдъхновен от разследваща статия на журналиста и писател Дейвид Гран в „The New Yorker“, посветена на възхода на „Арийското братство“ в американската затворническа система.

Филмът ще бъде режисиран от Винсент Грашоу, познат с работата си по криминални и затворнически истории. Сценарият е на Алесандро Камон, чийто филм „Вестоносецът“ беше номиниран за „Оскар“.

Никълъс Кейдж ще играе Картър Бригс, страховития лидер на най-влиятелната бяла затворническа групировка в „Сан Куентин“. Под негово покровителство попада Тейлър Хартман, млад затворник с доживотна присъда, в чиято роля ще бъде Александър Лудвиг.

Когато властите се опитват да разбият организацията, като прехвърлят членовете ѝ в затвори в различни части на страната, мярката има обратен ефект. Престъпната мрежа започва да се разраства извън затворническите стени, а Тейлър постепенно се издига в нейната йерархия.

Паралелно с това той се опитва да изгради бъдеще с Лили, изиграна от Мария Бакалова. Героят е поставен между лоялността към Картър и желанието да се откъсне от империята, за чието изграждане е помогнал. Ролята на Габриел Басо все още не е обявена.

„The Brand“ се разработва повече от десетилетие, като през годините проектът е разглеждан както като филм, така и като телевизионен сериал. С новия актьорски състав продукцията се подготвя за представяне пред международни купувачи на Американския филмов пазар. Изложението ще се проведе от 10 до 15 ноември в Лос Анджелис.

Филмът е продукция на Identity Media в партньорство с Gramercy Park Media. Сред продуцентите са Антъни Мастромауро, Нейтън Клингер, Форд Корбет, Никълъс Кейдж и Алесандро Камон.

„The Brand“ е епична гангстерска история за възхода на затворническите банди в ерата на масовото лишаване от свобода и за личния път на един човек към ада и обратно, заяви продуцентът Антъни Мастромауро.

Историите на Дейвид Гран вече са били в основата на филми като „Убийците на цветната луна“, „Изгубеният град Z“ и „Старецът и оръжието“.