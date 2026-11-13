"Лудешко забавление“: Ан Хатауей и Юън Макгрегър с нова филмова премиера (ТРЕЙЛЪР)

Ан Хатауей и Юън Макгрегър застават начело на актьорския състав на „The End of Oak Street“ – фантастичен трилър, който дебютира в HBO Max на 13 ноември. Филмът проследява семейство, принудено да се справя с динозаври и други опасни същества, след като целият му квартал внезапно е пренесен в праисторически свят.
Кварталът изчезва от познатия свят
Действието започва през 1982 г. в привидно спокоен американски квартал. Денис и Грег Плат, изиграни от Хатауей и Макгрегър, живеят с двете си деца – тийнейджърката Одри и по-малкия Брайън. Ролите са поверени на Мейзи Стела и Крисчън Конвъри.
Ситуацията се променя след мистериозно космическо явление, което пренася улица „Оук“ и околностите ѝ на неизвестно място. Познатите къщи се оказват заобиколени от джунгла, а семейството трябва да намери начин да оцелее, докато търси обяснение за случилото се.
Историята поставя героите пред заплахи, които се появяват в самите им домове и дворове. Праисторическите хищници превръщат обикновения квартал в изолирана територия, а семейните конфликти допълнително усложняват опита на Платови да останат заедно.
Режисьорът събира фантастика и семејна драма
„The End of Oak Street“ е написан и режисиран от Дейвид Робърт Мичъл, познат с филма на ужасите „То следва“. Продуцент е Джей Джей Ейбрамс, а музиката е дело на композитора Майкъл Джакино.
Продукцията излезе по кината през август 2026 г., а сега продължава пътя си към стрийминг аудиторията. Филмът е с времетраене 99 минути и е с рейтинг PG-13 в Съединените щати заради насилие, кървави сцени, силен език и внушения с интимен характер.
В рецензия за Associated Press критикът Джейк Койл определя филма като „лудешко забавление“. Според него продукцията съчетава семейна история с визуални ефекти и нападения на динозаври, като пренася приключението от праисторическия пейзаж директно сред крайградските улици.
Източници: apnews.com, tvinsider.com, press.wbd.com
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