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"Лудешко забавление“: Ан Хатауей и Юън Макгрегър с нова филмова премиера (ТРЕЙЛЪР)
  Тема: Известни личности

"Лудешко забавление“: Ан Хатауей и Юън Макгрегър с нова филмова премиера (ТРЕЙЛЪР)

13 Ноември, 2026 14:42 275 0

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  • фантастичен трилър

„The End of Oak Street“ разказва за семейство, чийто квартал е пренесен в праисторически свят след мистериозно космическо явление

"Лудешко забавление“: Ан Хатауей и Юън Макгрегър с нова филмова премиера (ТРЕЙЛЪР) - 1
Снимка: Интернет
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Ан Хатауей и Юън Макгрегър застават начело на актьорския състав на „The End of Oak Street“ – фантастичен трилър, който дебютира в HBO Max на 13 ноември. Филмът проследява семейство, принудено да се справя с динозаври и други опасни същества, след като целият му квартал внезапно е пренесен в праисторически свят.

Кварталът изчезва от познатия свят

Действието започва през 1982 г. в привидно спокоен американски квартал. Денис и Грег Плат, изиграни от Хатауей и Макгрегър, живеят с двете си деца – тийнейджърката Одри и по-малкия Брайън. Ролите са поверени на Мейзи Стела и Крисчън Конвъри.

Ситуацията се променя след мистериозно космическо явление, което пренася улица „Оук“ и околностите ѝ на неизвестно място. Познатите къщи се оказват заобиколени от джунгла, а семейството трябва да намери начин да оцелее, докато търси обяснение за случилото се.

Историята поставя героите пред заплахи, които се появяват в самите им домове и дворове. Праисторическите хищници превръщат обикновения квартал в изолирана територия, а семейните конфликти допълнително усложняват опита на Платови да останат заедно.

Режисьорът събира фантастика и семејна драма

„The End of Oak Street“ е написан и режисиран от Дейвид Робърт Мичъл, познат с филма на ужасите „То следва“. Продуцент е Джей Джей Ейбрамс, а музиката е дело на композитора Майкъл Джакино.

Продукцията излезе по кината през август 2026 г., а сега продължава пътя си към стрийминг аудиторията. Филмът е с времетраене 99 минути и е с рейтинг PG-13 в Съединените щати заради насилие, кървави сцени, силен език и внушения с интимен характер.

В рецензия за Associated Press критикът Джейк Койл определя филма като „лудешко забавление“. Според него продукцията съчетава семейна история с визуални ефекти и нападения на динозаври, като пренася приключението от праисторическия пейзаж директно сред крайградските улици.

Източници: apnews.com, tvinsider.com, press.wbd.com


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