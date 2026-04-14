Белият дом vs. Ватикана! Доналд Тръмп влиза в конфликт с католическата църква

В неделя вечерта, докато се връщаше от уикенда си във Флорида, американският президент публикува първо в социалната си мрежа "Трут Соушъл" дълга атака срещу папа Лъв XIV. Четиридесет и шест минути по-късно последва изображение, създадено с изкуствен интелект (AI). На него Тръмп беше облечен в роба в бяло и червено, а с една ръка докосваше челото на болен човек. Около него стояха медицинска сестра и войник, а на небето вместо ангели имаше бойци, орли и изтребители, посочва "Шпигел".

Това не е първият път, когато Тръмп създава нов образ на себе си с помощта на ИИ: в миналото той вече се беше изобразявал като крал, рицар джедай, Супермен и дори папа. Но Тръмп като Исус … това беше прекалено дори за верните последователи на Тръмп, отбелязва списанието.

"Хората не се подиграват на Бога", предупреди Райли Гейнс, суперзвезда на крайната десница. "Премахни публикацията", поиска влиятелният евангелистки журналист и рупор на Тръмп Дейвид Броуди. В понеделник сутринта изображението беше изчезнало от официалния акаунт...

Тръмп наистина обича да се обгражда с духовници, но не е особено запознат с Библията. Религиозният образ обаче вероятно не е убягнал дори на онези, които ходят на църква само от удобство. В понеделник по обяд Тръмп не даде отговор на въпроса "защо". Все пак той обясни какво е искал да изобрази: "Трябваше да ме покаже като изцелител“, каза американският президент пред журналисти в Белия дом. В крайна сметка това е вярно: "Аз се грижа хората да се чувстват по-добре." Медиите били интерпретирали погрешно изображението.

Хроника на един конфликт: Католическата църква срещу Тръмп

Изобразяването като Исус и острите думи към папа Лъв XIV са временният връх на един конфликт, който тлее от месеци между американския президент, от една страна, и Католическата църква, от друга, отбелязва "Шпигел".

Още преди избора му за папа през май 2025 г., кардинал Роберт Превост, както е светското име на Светия отец, се изказа публично в "Екс" срещу изявленията на американския вицепрезидент относно религиозното обосноваване на радикалната миграционна политика. "Джей Ди Ванс греши: Исус не изисква от нас да разделяме любовта си към другите" – като противопоставяне на мнението на Ванс, че християните трябва първо да обичат семейството си, преди да се грижат за останалата част от света.

Когато през есента американските власти и служители на имиграционната служба ICE засилиха преследването на имигранти без разрешение за пребиваване, роденият в САЩ папа призова американските епископи да подкрепят решително имигрантите. По-късно той насърчи католиците и другите да прочетат декларацията на американските епископи, която отхвърляше кампанията за депортиране на правителството на Тръмп.

През януари папа Лъв XIV изрази загриженост във връзка с ареста на венецуелския лидер Николас Мадуро от САЩ. Тримата най-висши католически архиепископи в САЩ – кардинал Блейз Купич от Чикаго, кардинал Робърт МакЕлрой от Вашингтон и кардинал Джоузеф Тобин от Нюарк – критикуваха в остро формулирана декларация външнополитическите ръководни принципи на администрацията на Тръмп.

"Моралната роля" на Америка в борбата срещу злото в света за първи път от десетилетия е под въпрос. Позовавайки се на последните събития във Венецуела, Украйна и Гренландия, те призоваха за „истински морална външна политика“, в която военната сила се използва само като последно средство в екстремни ситуации, а не като обичаен инструмент на националната политика, припомня списанието.

През последните дни критиките на главата на католическата църква станаха по-директни. Папа Лъв критикува, понякога директно, понякога имплицитно, войната в Иран и милитаризацията на библейски пасажи от страна на Пентагона. Докато в Пакистан се преговаряше за мир, главата на католическата църква осъди с остри думи стремежа към власт, свързан с насилие: "Стига със самообожествяването и с обожествяването на парите! Стига с демонстрирането на власт! Стига с войната!" Американският президент реагира с богохулна атака и изображение, създадено с изкуствен интелект.

Както се очакваше, най-близкото обкръжение на Тръмп се въздържа от критики към шефа си в понеделник, отбелязва "Шпигел". Според съобщения обаче комисията за религиозна свобода, назначена от самия Тръмп, е заседавала точно в момента, в който спорното изображение беше изтрито. Независимо дали са се намесили религиозните представители или може би сътрудниците на Тръмп: така или иначе сравнително бързото оттегляне на снимката е забележителна стъпка.

Иранският президент Масуд Пезешкиан заяви, че "от името на великата нация Иран осъжда обидите, отправени към папа Лъв Четиринадесети" предадоха АНСА и италианското "Радио Уно".

В пост в "Екс" Пезешкиан каза също така, че "опорочаването на Исус, пророка на мира и на братството, не е приемливо за нито един свободолюбив човек".

Тези коментари дойдоха след като през уикенда в дълъг пост в "Трут соушъл", а после и на брифинг във Вашингтон Тръмп отправи остри критики към папа Лъв Четиринадесети и намекна, че ако не е бил той, "американският папа" е нямало да оглави Римокатолическата църква. След тези упреци папата каза, че не иска да навлиза в полемика с Тръмп, а италиански политици, в това число и премиерката Джорджа Мелони, разкритикуваха остро коментарите на американския президент относно Лъв Четиринадесети.

Първият папа американец критикува президента на САЩ

Миналата година през месец май папа Лъв XIV стана първият американец глава на Католическата църква, но през първите 10 месеца от встъпването си в длъжност той до голяма степен избягваше да прави коментари за родината си и нито веднъж не назова публично американския президент Доналд Тръмп, посочи Ройтерс.

Но сега на това бе сложен край.

През последните седмици папата започна да се очертава като остър критик на войната в Иран. В началото на месеца папата за пръв спомена поименно Тръмп, обръщайки се директно към президента с призив да сложи край на разрастващия се конфликт.

Това е драстична промяна в тона и подхода, която според експерти подсказва, че на международната сцена папата ще иска да бъде противотежест на Тръмп и на външнополитическите му цели, отбелязва Ройтерс.

Католиците са важна група избиратели

Директната конфронтация с папа Лъв XIV крие огромен риск за Тръмп и републиканците, посочва "Шпигел". Вярно е, че атаката вероятно ще намери отзвук сред част от десните привърженици на лозунга на Тръмп "Make America Great Again" с техните антикатолически настроения. В същото време католиците в САЩ са желан електорат – и са незаменими за републиканците на важните междинни избори, които предстоят през ноември. Около 20 процента от възрастните в страната принадлежат към католическата църква, а в някои важни колебаещи се щати те съставляват дори една трета от населението. На президентските избори през 2024 г. около 55 процента от католиците гласуваха за Тръмп – но оттогава критиките нараснаха не само сред църковните сановници.

Засега Тръмп може би е предотвратил ново разрастване на конфликта с оттеглянето на изображението си. Но президентът веднага добави, че не вижда причина за извинение – а папа Лъв XIV ясно заяви в понеделник: "Не се страхувам от правителството на Тръмп." Това не би бил първият конфликт, в който американският президент погрешно преценява позицията си, отбелязва "Шпигел".