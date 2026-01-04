Новини
Папа Лъв Четиринадесети призова: Венецуела трябва да остане независима държава

4 Януари, 2026 19:10 611 16

  • папа лъв четиринадесети-
  • ватикан-
  • сащ-
  • венецуела-
  • николас мадуро-
  • доналд тръмп

Президентът Доналд Тръмп заяви вчера, че САЩ ще поемат контрола над богатата на петрол Венецуела, след като нареди акция за залавянето на Мадуро, който в момента се намира в център за задържане в Ню Йорк в очакване на обвинения за наркотрафик

Папа Лъв Четиринадесети призова: Венецуела трябва да остане независима държава - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Папа Лъв Четиринадесети призова днес да бъде гарантиран суверенитетът на Венецуела и на върховенството на закона, предаде италианската новинарска агенция АНСА, цитирана от БТА.

"Благото на обичания венецуелски народ трябва да надделее над всички други съображения и да доведе до преодоляване на насилието и до поемане по пътя на справедливостта и мира, гарантирайки суверенитета на страната и върховенството на закона, залегнало в Конституцията, зачитайки човешките и гражданските права на всеки човек и работейки за изграждане на спокойно бъдеще на сътрудничество, стабилност и хармония, със специално внимание към най-бедните, които страдат поради трудната икономическа ситуация“, заяви папа Лъв Четиринадесети, който днес във Ватикана произнесе неделната молитва „Ангел Господен“.

Той призова Венецуела да остане независима държава и посочи, че следи събитията последвали свалянето на президента Николас Мадуро от САЩ с "душа, изпълнена със загриженост“, предаде Ройтерс.

"Не трябва да се бавим с преодоляването на насилието“, посочи папата от балкона на кабинета си пред поклонници на площад "Свети Петър“.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви вчера, че САЩ ще поемат контрола над богатата на петрол Венецуела, след като нареди акция за залавянето на Мадуро, който в момента се намира в център за задържане в Ню Йорк в очакване на обвинения за наркотрафик.

Предстоятелят на Римокатолическата църква, който критикува някои от политиките на Тръмп, призова миналия месец президента на САЩ да не сваля Мадуро, използвайки военна сила.


Поставете оценка:
Оценка 4.3 от 6 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    2 6 Отговор
    Киев за 3 дня незнам , ама видях Мадуро със САЩ виза за 20 минути

    Коментиран от #2, #4

    19:10 04.01.2026

  • 2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    1 6 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    ТОЙ не беше ли от БРИКС ?

    19:11 04.01.2026

  • 3 Доналд Тръмп, номер Едно

    3 3 Отговор
    Да, да....
    А искаш ли да си Папа, а ?

    19:12 04.01.2026

  • 4 проскубан 🐀,

    7 1 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Налягай си проскубания г........з !

    Коментиран от #7

    19:13 04.01.2026

  • 5 Тоя

    6 2 Отговор
    На тоя каква му е ролята?
    Имам чувството че понякога го будят да прочете нещо написано на лист и после пак го приспиват.
    Сигурен съм че Рубио само папата слуша какво да става във Венецуела...

    19:13 04.01.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    1 5 Отговор

    До коментар #4 от "проскубан 🐀,":

    не бе...сериозно! не беше ли от БРИКС?цял ден питам и ме псу ва тев само

    Коментиран от #11

    19:16 04.01.2026

  • 8 Спецназ

    8 0 Отговор
    Римския Папа ще ги АНАТЕМОСА,

    ако ЦЕЛ католически Народ станат слуги на
    Е.реите и ония започнат да ги грабят!

    19:16 04.01.2026

  • 9 Mими Кучева🐕‍🦺

    4 1 Отговор
    Отиде им петрола на индианците!🦍🥳🤣🖕

    19:23 04.01.2026

  • 10 оня 😉

    3 0 Отговор
    Лъв не знам си кой ....Даже и нашите индийци не си кръщават така домочадието ....Лъв бил ....

    19:25 04.01.2026

  • 11 проскубан 🐀,

    3 0 Отговор

    До коментар #7 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Не,бе , от Максуда е ...

    19:26 04.01.2026

  • 12 Папа Тигрис XVIII

    4 0 Отговор
    Колегата Лъв не го ли назначи Тръмпа?

    19:28 04.01.2026

  • 13 ?????

    2 0 Отговор
    Наште политици кога ще мъцнат нещо по случката?

    19:30 04.01.2026

  • 14 ТЪЙ ...ТЪЙ ...

    2 0 Отговор
    Папа.... ама тръмпясалия се прави на господ бог и казва .....аз притежавам цялото западното полукълбо и всички народи и държави ....полага ми се по бащина линия всичките им богатства !!!!!

    19:37 04.01.2026

  • 15 Където и да са намесени Краварите

    1 0 Отговор
    Все мирише на КЕНЕФ !!!

    19:38 04.01.2026

  • 16 тоз папа знае ли

    0 0 Отговор
    Че във Венецуела гонеха и арестуваха католиците като теористи там макар да е католическа държава, излезте от сайта на Факти, фейса и порно сайтовете и проверете.

    19:43 04.01.2026