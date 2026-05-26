Сделката с Техеран виси на косъм! Американската армия нанесе удари по цели в Иран

26 Май, 2026 20:08, обновена 26 Май, 2026 21:14 2 977 35

Държавни медии в Ливан информираха, че Израел е убил още 12 души с нов удар по ливанска територия, а Иран постави изискване споразумението със САЩ да включва и край на военните действия в Ливан и ивицата Газа

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Американският президент Доналд Тръмп настоява, че в този 88-и ден от войната с Иран е близо до мирно споразумение, но днес Иран осъди въздушните удари на САЩ като знак за "злонамереност и ненадеждност" на фона на продължаващите преговори, съобщи Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Американската армия обяви, че е действала "при самоотбрана". Тя нанесе удари в южната част на Иран срещу цели, сред които плавателни съдове, чиито екипажи се опитваха да поставят мини, и ракетни пускови площадки.

Междувременно държавни медии в Ливан информираха, че Израел е убил още 12 души с нов удар по ливанска територия. Иран постави изискване споразумението със САЩ да включва и край на военните действия в Ливан и ивицата Газа.

Що се отнася до Вашингтон, днес е годишният медицински преглед на президента Тръмп, а, от друга страна, продължава борбата за преначертаване на избирателните райони в американските щати, отбелязва АП.

Групата на чернокожите конгресмени (известна като "Блек Коукъс") в Конгреса на САЩ, призовава корпоративна Америка да се намеси в защита на правото на глас, като с това да се сложи край на общественото отстъпление във втория мандат на Тръмп, посочва АП. По този повод световната агенция отбелязва, че на днешния балотаж за номинацията на кандидат-сенатор на Републиканската партия от щата Тексас подкрепяният от американския президент и замесен в скандали Кен Пакстън е фаворит в надпреварата с Джон Корнин.

Конгресмените от "Блек Коукъс" призовават големите корпорации в САЩ да се противопоставят на инициативата на републиканците за преначертаване на избирателните райони, от което според тях потърпевши са районите с преобладаващо мнозинство от чернокожи избиратели за предстоящите през ноември междинни избори за членове на Камарата на представителите в Конгреса. В писмо от днес те призовават над 250 компании да осъдят "съгласуваните усилия за заглушаване на гласовете на чернокожите при урните“.

"Корпорациите, които са печелили от чернокожите потребители, разчитали са на чернокожи работници и са натрупали богатство отчасти благодарение на техните общности, не могат да отвърнат поглед, докато политическата власт се разрушава пред очите на всички“, каза председателката на групата Ивет Кларк, която е член на Камарата на представителите.

Във връзка с медицинския преглед на Тръмп АП акцентира, че президентът, който на 14 юни ще отбележи 80-годишния си юбилей, се опитва да демонстрира силна форма преди междинните парламентарни избори през ноември, които ще са тест за популярността му като олицетворяващ Републиканската партия сред избирателите.

За последен път Тръмп бе на преглед в медицинския център "Уолтър Рийд“ през октомври миналата година. Преди това - през юли, Белият дом обяви, че президентът е диагностициран с хронична венозна недостатъчност, често срещана при възрастни хора и водеща до подуване на глезените и синини по ръцете.

Президентите на САЩ от десетилетия публикуват резултатите от медицинските си прегледи, за да уверят обществеността, че здравословното им състояние е подобаващо за техния натоварен график, отбелязва АП.

Иран отмени частично блокирането на достъпа до интернет в страната, което продължи повече от два месеца, предаде ДПА, позовавайки се на данни, предоставени от организации, проследяващи достъпа до интернет в световен мащаб.

Организацията "Нетблокс" (Netblocks), която следи за случаи на прекъсване на достъпа до интернет в целия свят, заяви в социалната платформа Екс, че това е било "най-дългото общонационално спиране на интернет в съвременната история", като Иран е бил почти напълно откъснат от международните мрежи в продължение на 2093 часа.

Организацията предупреди, че все още не е ясно дали възстановяването ще бъде постоянно.

Данните на американската компания за интернет инфраструктура "Клаудфлеър" (Cloudflare) също показаха ръст в онлайн трафика в сравнение с предходните седмици.

Ирански източници съобщиха, че вчера президентът на Иран Масуд Пезешкиан е наредил блокирането на достъпа до интернет да бъде отменено, макар да не беше посочен план за пълното му възстановяване.

В средата на май иранските медии съобщиха за възможно отменяне на забраната за достъп на 5 юни.

От началото на конфликта с Израел и САЩ на 28 февруари иранските власти блокираха почти изцяло достъпа до интернет в страната. Така по-голямата част от иранците имат достъп само до ограничена вътрешна мрежа - интранет, която предлага единствено одобрено от държавата онлайн съдържание. Блокирането доведе до значителни икономически и социални последствия.

Интернетът в Иран е обект на строга цензура дори и в мирно време. Редица уебсайтове и приложения са с блокиран достъп, а интернет потребителите разчитат на скъпи VPN услуги, за да имат достъп до социалните мрежи. В повечето случаи обаче връзката често е бавна и ненадеждна.


  • 1 Ша И..Б..А ..Т

    8 21 Отговор
    Чалмите.

    Коментиран от #9, #32

    20:10 26.05.2026

  • 2 Маг

    25 4 Отговор
    Иран, Украйна, Ебола, нищо не е случайно. Новият вирус ще ви го пускат с дъждовете.

    Коментиран от #22, #28

    20:11 26.05.2026

  • 3 Спас

    12 31 Отговор
    Чичо Дони им го наложи...
    Следва Куба, после Путин

    Коментиран от #8

    20:12 26.05.2026

  • 4 Ъръмп

    28 11 Отговор
    Няма карти.иранците ще го шамарят яко.

    20:13 26.05.2026

  • 5 Амадор Ривас

    16 1 Отговор
    Така правят победените... Изпращат бялото знаме директно на гвардейците... с ракети...🚀​🚀​🚀​💥​💥​💥​🏳️​🏳️​🏳️​

    20:14 26.05.2026

  • 6 батвесо

    28 6 Отговор
    Бай Дончо бил диагностициран с хронична венозна недостатъчност? А няма ли и хронична умствена недостатъчност?

    20:22 26.05.2026

  • 7 Стара англосаксонски калимера

    27 3 Отговор
    Вашингтон към индианците..Ние ви ударихме, но не сме ви били, така че да се договаряне.
    Така Вашингтон се договори, че коренният народ на Америка бе унищожен до крак и богатствата му заграбени

    20:23 26.05.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Факт

    36 7 Отговор
    "Американската армия обяви, че е действала "при самоотбрана". "
    Ха ха ха, идва някой от другият край на света у вас, напада те с оръжие и се оправдава, че действал при самоотбрана.
    Ново дъно за пиратският краварник.

    20:31 26.05.2026

  • 11 нннн

    31 7 Отговор
    Американската армия се самоотбранява на 10 хиляди километра от САЩ. (?) Чий го дори в Персийския залив? Да си стои до Американския залив(бивш Мексикански, но му откраднаха името)

    Коментиран от #15

    20:34 26.05.2026

  • 12 Тръмп

    8 3 Отговор
    Разширяване на Авраамовите споразумения!

    20:35 26.05.2026

  • 13 ТОЗИ ЦИРК НА

    14 4 Отговор
    Дементният СТАРЧОК е чудовищно подъл нагъл убийствен за света наш. Няма да спре този конфликт играят си със нас на котка и мишка. А ние мълчим чакаме и много страдат. ПРЕСТЪПНО И ПОЗОРНО Е ДЪРЖАНИЕТО НА ТЕЗИ КЛОУНИ ТРЪМПА И НАТАНЯХУ. ОТ ТОВА МЕНКАНЕ НА ПЕТРОЛА нагоре надолу спечелиха трилиони.

    20:47 26.05.2026

  • 14 604

    4 2 Отговор
    тия дето бият по-време на преговори и трепят преговарящите....пахаххахахаха явно ще има ядра!

    20:55 26.05.2026

  • 15 Стефан

    4 7 Отговор

    До коментар #11 от "нннн":

    Ами те са си като братушките, никога не нападат, а само се защитават и правят буферни зони.
    Така се пазят империите

    20:56 26.05.2026

  • 16 Констатация

    5 0 Отговор
    ОчевАдно целта на Рижавия първоначално е била въобще да не се стига до мирно споразумение!?

    21:13 26.05.2026

  • 17 Картечаря Ханс

    5 7 Отговор
    Иран 47 години преговарят като същевремнно тероризира собствения си народ, региона и света. Очевидно няма да стане с преговори, требе си здрав лобут.

    21:21 26.05.2026

  • 18 Д-р Ментал

    6 1 Отговор
    Търсят си повод да безчинстват под мълчанието на Европа и останалия свят

    21:25 26.05.2026

  • 19 Иран

    3 5 Отговор
    не може да поставя на дневен ред никакви изисквания. Режимът там потиска и избива собствения си народ и въоръжава терористи навън

    21:27 26.05.2026

  • 20 симха

    4 1 Отговор
    Аман от МаЛоУмНиЦи

    21:27 26.05.2026

  • 21 Кой печели от войните ?

    3 0 Отговор
    Всички световни войни са започвани от откаченяци, "провокирани" от върхушката на едни дето уж се били скитали десетилетия в пустините и винаги някой ги "преследва" и иска да ги "унищожи" и накрая излизат още по богати от войните ! Сега са хванали пак един такъв и няма да се учудя ако я палнат пак световната война ! Стила е луд умора няма !

    21:35 26.05.2026

  • 22 СЗО

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "Маг":

    Нормално е Тръмп да удари. Цените на петрола паднаха под 100 долара, време беше да направи нещо за да се вдигнат. Спекулата върви с пълна сила.

    21:36 26.05.2026

  • 23 стоян георгиев

    3 1 Отговор
    А защо не написахте и как отговори Иран с противокорабни ракети и какво стана след това ...

    Коментиран от #24, #25, #35

    21:36 26.05.2026

  • 24 Опак човек

    1 2 Отговор

    До коментар #23 от "стоян георгиев":

    Това сте Вие г-н Георгиев ! Всеки път сте наобратно ! Въобще няма значение за Вас, кой крив кой прав ? Не виждате въобще къде са нашите интереси. Все наопаки !

    Коментиран от #26

    21:40 26.05.2026

  • 25 Защото

    1 0 Отговор

    До коментар #23 от "стоян георгиев":

    не е политкоректно!

    21:49 26.05.2026

  • 26 стоян георгиев

    0 0 Отговор

    До коментар #24 от "Опак човек":

    И къде според тебе нашите интереси,а еврюхо?
    Лично за българите няма по нищо хубаво от това враговете на България и Православието и християнството -световния ционистки сатанистки гнет да бъде изчегъртан от земята и големите носове с паничките на темето да бъдат утилизирани до един в името на мира и добруеането на цялото човечеството,защото всички злини по света идват от цион.

    21:49 26.05.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 6135

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Маг":

    "Новият вирус ще ви го пускат с дъждовете."

    Тц! Ще ни го доставят от космоса.
    Кой не е чел "Щамът Андромеда", да чете!

    Коментиран от #34

    21:51 26.05.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 6135

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "стоян георгиев":

    Надявам се, че е отговорил подобаващо.
    Кратко описание ако не Ви затруднява. Тези дни е натоварено и не съм имал време да заобикалям английската цензура, където, за съжаление, живея.

    21:56 26.05.2026