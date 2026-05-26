Сделката с Техеран виси на косъм! Американската армия нанесе удари по цели в Иран

Американският президент Доналд Тръмп настоява, че в този 88-и ден от войната с Иран е близо до мирно споразумение, но днес Иран осъди въздушните удари на САЩ като знак за "злонамереност и ненадеждност" на фона на продължаващите преговори, съобщи Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Американската армия обяви, че е действала "при самоотбрана". Тя нанесе удари в южната част на Иран срещу цели, сред които плавателни съдове, чиито екипажи се опитваха да поставят мини, и ракетни пускови площадки.

Междувременно държавни медии в Ливан информираха, че Израел е убил още 12 души с нов удар по ливанска територия. Иран постави изискване споразумението със САЩ да включва и край на военните действия в Ливан и ивицата Газа.

Що се отнася до Вашингтон, днес е годишният медицински преглед на президента Тръмп, а, от друга страна, продължава борбата за преначертаване на избирателните райони в американските щати, отбелязва АП.

Групата на чернокожите конгресмени (известна като "Блек Коукъс") в Конгреса на САЩ, призовава корпоративна Америка да се намеси в защита на правото на глас, като с това да се сложи край на общественото отстъпление във втория мандат на Тръмп, посочва АП. По този повод световната агенция отбелязва, че на днешния балотаж за номинацията на кандидат-сенатор на Републиканската партия от щата Тексас подкрепяният от американския президент и замесен в скандали Кен Пакстън е фаворит в надпреварата с Джон Корнин.

Конгресмените от "Блек Коукъс" призовават големите корпорации в САЩ да се противопоставят на инициативата на републиканците за преначертаване на избирателните райони, от което според тях потърпевши са районите с преобладаващо мнозинство от чернокожи избиратели за предстоящите през ноември междинни избори за членове на Камарата на представителите в Конгреса. В писмо от днес те призовават над 250 компании да осъдят "съгласуваните усилия за заглушаване на гласовете на чернокожите при урните“.

"Корпорациите, които са печелили от чернокожите потребители, разчитали са на чернокожи работници и са натрупали богатство отчасти благодарение на техните общности, не могат да отвърнат поглед, докато политическата власт се разрушава пред очите на всички“, каза председателката на групата Ивет Кларк, която е член на Камарата на представителите.

Във връзка с медицинския преглед на Тръмп АП акцентира, че президентът, който на 14 юни ще отбележи 80-годишния си юбилей, се опитва да демонстрира силна форма преди междинните парламентарни избори през ноември, които ще са тест за популярността му като олицетворяващ Републиканската партия сред избирателите.

За последен път Тръмп бе на преглед в медицинския център "Уолтър Рийд“ през октомври миналата година. Преди това - през юли, Белият дом обяви, че президентът е диагностициран с хронична венозна недостатъчност, често срещана при възрастни хора и водеща до подуване на глезените и синини по ръцете.

Президентите на САЩ от десетилетия публикуват резултатите от медицинските си прегледи, за да уверят обществеността, че здравословното им състояние е подобаващо за техния натоварен график, отбелязва АП.

Иран отмени частично блокирането на достъпа до интернет в страната, което продължи повече от два месеца, предаде ДПА, позовавайки се на данни, предоставени от организации, проследяващи достъпа до интернет в световен мащаб.

Организацията "Нетблокс" (Netblocks), която следи за случаи на прекъсване на достъпа до интернет в целия свят, заяви в социалната платформа Екс, че това е било "най-дългото общонационално спиране на интернет в съвременната история", като Иран е бил почти напълно откъснат от международните мрежи в продължение на 2093 часа.

Организацията предупреди, че все още не е ясно дали възстановяването ще бъде постоянно.

Данните на американската компания за интернет инфраструктура "Клаудфлеър" (Cloudflare) също показаха ръст в онлайн трафика в сравнение с предходните седмици.

Ирански източници съобщиха, че вчера президентът на Иран Масуд Пезешкиан е наредил блокирането на достъпа до интернет да бъде отменено, макар да не беше посочен план за пълното му възстановяване.

В средата на май иранските медии съобщиха за възможно отменяне на забраната за достъп на 5 юни.

От началото на конфликта с Израел и САЩ на 28 февруари иранските власти блокираха почти изцяло достъпа до интернет в страната. Така по-голямата част от иранците имат достъп само до ограничена вътрешна мрежа - интранет, която предлага единствено одобрено от държавата онлайн съдържание. Блокирането доведе до значителни икономически и социални последствия.

Интернетът в Иран е обект на строга цензура дори и в мирно време. Редица уебсайтове и приложения са с блокиран достъп, а интернет потребителите разчитат на скъпи VPN услуги, за да имат достъп до социалните мрежи. В повечето случаи обаче връзката често е бавна и ненадеждна.