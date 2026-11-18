Георги Лападатов от „Хелс Китчън“ се е подложил на операция за поставяне на стомашен ръкав в клиника в Турция. 24-годишният готвач, който стана познат на зрителите с участието си в последния сезон на кулинарното риалити, е претърпял интервенцията на 20 октомври.

Решението не е дошло лесно. Лападатов признава, че е изпитвал страх, но желанието му да промени живота си и да се погрижи за здравето си е надделяло.

„През целия си живот съм се борил с килограмите. Опитвал съм много пъти да отслабна, започвал съм отначало и все съм се надявал, че този път ще успея. Но промяната така и не идваше трайно“, споделя Лападатов.

Врачанинът разказва, че през годините е започвал различни режими, но не е успявал да постигне траен резултат. По думите му хората обикновено го познават като усмихнат, енергичен и забавен човек, докато трудностите, свързани с теглото и начина, по който се чувства в собственото си тяло, остават по-малко видими.

„Този път искам да не се отказвам“

Лападатов е наясно, че операцията е само началото на дълъг процес. Предстоят му ограничения, трудни моменти и промени в ежедневието, но той заявява, че е решен да продължи докрай.

„Знам, че ме чака дълъг път. Ще има ограничения, трудни моменти и много промени. Но този път искам да остана до себе си и да не се отказвам“, казва той.

Готвачът благодари на хората, които го подкрепят, и посочва, че неговите почитатели го приемат независимо от външния му вид. Той вече си представя деня, в който ще може да оцени постигнатото.

И други участници са избрали операция

„Надявам се един ден да погледна назад и да си кажа: „Георги, успя. Не се отказа от себе си“. А ако някой ден ме видите с 30, 40 или повече килограма по-малко, знайте, че въпреки промяната ще си остана същият човек – усмихнат, емоционален, понякога малко луд и винаги истински“, заявява участникът в „Хелс Китчън“.

Виктория Зайкова, финалистка от четвъртия сезон на „Хелс Китчън“, е била до Лападатов по време на интервенцията. Тя също се е подложила на операция за поставяне на стомашен ръкав през 2024 г. По нейни думи при процедурата са били премахнати около 90% от стомаха ѝ, а след това е свалила 75 килограма.

Преди около месец подобна стъпка е предприел и Радослав Илиев от седмия сезон на предаването. Той е тежал 160 килограма и също преминава през процес на отслабване.

Източник: marica.bg