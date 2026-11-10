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Яница от "Hell's Kitchen" е големият победител в „Къщата на инфлуенсърите“ (ВИДЕО)
  Тема: Известни личности

Яница от "Hell's Kitchen" е големият победител в „Къщата на инфлуенсърите“ (ВИДЕО)

10 Ноември, 2026 13:58 577 2

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Кулинарката си спечели наградата от 20 000 евро

Яница от "Hell's Kitchen" е големият победител в „Къщата на инфлуенсърите“ (ВИДЕО) - 1
Снимка: Facebook
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Яница Владова спечели петия сезон на „Къщата на инфлуенсърите“ и получи голямата награда от 20 000 евро. Победителката беше обявена на финала в „Арена 8888 София“ на 8 ноември, след като зрителският вот промени подреждането от физическите изпитания.

До последната битка достигнаха четири жени – Яница, Петя, Доби и Симона. Това е първият сезон на формата, в който всички финалисти са жени. Физическата част включваше изминаване на два километра с велосипед с допълнителни тежести, търсене на ключове в кутии с животни и финален пъзел.

Петя спечели изпитанията с 4 точки, Доби събра 3, Яница – 2, а Симона – 1. Точките обаче не бяха достатъчни за определяне на победителката. Решаваща се оказа подкрепата на зрителите, които гласуваха в официалния канал на предаването в YouTube. Именно този вот изведе Яница до първото място.

Яница е позната на телевизионната публика и с участието си в кулинарното риалити „Хелс Китчън“. Тя е сестра на Грозденка, позната от „Островът на 100-те гривни“, а двете заедно създават подкаста „Gypsy Queens“.

Петият сезон на „Къщата на инфлуенсърите“ започна на 14 юли 2026 г., а водещи бяха отново създателите на онлайн шоуто Павел Колев и Ицака. Той включва 35 епизода, а за първи път снимките са проведени извън България. Епизодите са били достъпни и в платформата VOYO преди публикуването им в YouTube.

Преди финала създателите на формата разкриха, че участниците сами са определили четиримата финалисти, а крайният победител ще бъде избран от публиката. Павел Колев и Ицака посочиха Диона като един от ключовите стратези в сезона. „Диона, тя въртя целия сезон и накрая тя има две момичета на финал – Петя и Яница“, заявиха те пред Би Ти Ви.


София / България
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