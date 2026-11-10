Яница Владова спечели петия сезон на „Къщата на инфлуенсърите“ и получи голямата награда от 20 000 евро. Победителката беше обявена на финала в „Арена 8888 София“ на 8 ноември, след като зрителският вот промени подреждането от физическите изпитания.
До последната битка достигнаха четири жени – Яница, Петя, Доби и Симона. Това е първият сезон на формата, в който всички финалисти са жени. Физическата част включваше изминаване на два километра с велосипед с допълнителни тежести, търсене на ключове в кутии с животни и финален пъзел.
Петя спечели изпитанията с 4 точки, Доби събра 3, Яница – 2, а Симона – 1. Точките обаче не бяха достатъчни за определяне на победителката. Решаваща се оказа подкрепата на зрителите, които гласуваха в официалния канал на предаването в YouTube. Именно този вот изведе Яница до първото място.
Яница е позната на телевизионната публика и с участието си в кулинарното риалити „Хелс Китчън“. Тя е сестра на Грозденка, позната от „Островът на 100-те гривни“, а двете заедно създават подкаста „Gypsy Queens“.
Петият сезон на „Къщата на инфлуенсърите“ започна на 14 юли 2026 г., а водещи бяха отново създателите на онлайн шоуто Павел Колев и Ицака. Той включва 35 епизода, а за първи път снимките са проведени извън България. Епизодите са били достъпни и в платформата VOYO преди публикуването им в YouTube.
Преди финала създателите на формата разкриха, че участниците сами са определили четиримата финалисти, а крайният победител ще бъде избран от публиката. Павел Колев и Ицака посочиха Диона като един от ключовите стратези в сезона. „Диона, тя въртя целия сезон и накрая тя има две момичета на финал – Петя и Яница“, заявиха те пред Би Ти Ви.
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