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Диана Димитрова: „Хелс Китчън“ съсипа репутацията ми
  Тема: Известни личности

Диана Димитрова: „Хелс Китчън“ съсипа репутацията ми

9 Октомври, 2026 10:44 1 250 21

  • диана димитрова-
  • рая пеева-
  • хелс китчън-
  • съдебен спор-
  • телевизионно шоу

Актрисата разказа за конфликта си с Рая Пеева и потвърди, че е потърсила правата си по съдебен път

Диана Димитрова: „Хелс Китчън“ съсипа репутацията ми - 1
Снимка: NOVA
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Диана Димитрова заяви, че участието ѝ в „Хелс Китчън“ е навредило на репутацията ѝ заради конфликта с Рая Пеева. Актрисата потвърди, че през юни е завела дело срещу колежката си след поредица от остри реплики в ефира на предаването.

„Няма да приема публични унижения и набеждавания, които петнят професионалните ми квалификации като „парцал“, „жертва“, „жалка“... Твърдения за психическото ми състояние са недопустими. Тези думи ще имат последствия“, заяви Димитрова.

Димитрова отрича да е провокирала конфликта

В подкаста „Нещо искрено“ актрисата разказва, че още в началото на снимките е потърсила Рая Пеева с предложение двете да прекратят нападките пред камерите. По думите ѝ това не е довело до промяна в отношенията им.

Димитрова отхвърля твърденията, че е правила интриги или е настройвала участници срещу шеф Ангелов. Тя казва, че често е отивала при другия отбор, защото не се е чувствала желана в своя, а не е искала да стои в среда без „елементарно базово уважение“.

Актрисата твърди още, че конфликтът с Пеева не е започнал преди риалитито. Двете са кандидатствали в НАТФИЗ в една и съща година и за кратко са били в един клас, но според Димитрова не са работили и не са общували близко.

„Минаха се всякакви граници“

Като възможна причина за напрежението Димитрова посочва похвалите, които шеф Ангелов отправял към нея по време на състезанието. Тя прави разлика между конкуренцията и публичното унижение.

„Минаха се всякакви граници. Едно е да чувстваш някой като конкуренция, да не го харесваш, да го презираш, каквото и да е. Друго е, когато дадеш публичност по този начин пред цяла България“, казва актрисата.

Димитрова упреква и телевизионния монтаж, тъй като според нея спорните сцени са били излъчени въпреки възможността да бъдат изрязани. „В името на рейтинга, къде отива моята репутация? Моето човешко достойнство къде отива за един рейтинг?“, пита тя.

Делото продължава през декември

Последното публично развитие по съдебния спор е от 9 септември. Тогава „Дарик“, позовавайки се на информация на „България Днес“, съобщи, че Софийският районен съд не е допуснал частта, свързана с реплики, които не са били излъчени в „Хелс Китчън“. В производството Димитрова е предоставила флашка със записи от отделни епизоди.

Останалата част от спора е свързана с реплики, достигнали до национален ефир, както и с твърдените неимуществени вреди. Разглеждането на делото по същество е насрочено за 3 декември 2026 г. Това не представлява окончателно решение по спора между двете актриси.

Източник: hotarena.net


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ха-ха-ха

    29 8 Отговор
    Ха-ха-ха! Тая пък имала репутация!!!???

    10:48 09.10.2026

  • 2 6135

    31 7 Отговор
    Коя е тази и защо смята, че има някаква репутация?

    Коментиран от #10, #12

    10:48 09.10.2026

  • 3 Че ти

    27 6 Отговор
    Пък кога си имала репутация?
    Или, хайде - имаше определена репутация, която оправда!

    10:49 09.10.2026

  • 4 Дали?

    21 6 Отговор
    То пък една репутация...мани,мани!

    10:54 09.10.2026

  • 5 Блеяна Мимитрова

    17 5 Отговор
    Не, просто затвърти репутацията ти на скандалджийка и нервно не у ред!

    10:57 09.10.2026

  • 6 Пич

    18 5 Отговор
    Съди до дупка това бездушно и бездарно същество Пеева! Скандалното и поведение е публично известно. Не ги ли мачкаш заслужено, те ще те мачкат защото се мислят за нещо, но всъщност са едно голямо нищо.

    Коментиран от #14

    10:58 09.10.2026

  • 7 Димо

    20 7 Отговор
    До кога ще ни занимават с глупавите претенции но тая ...

    Коментиран от #9

    10:58 09.10.2026

  • 8 Мнение

    7 2 Отговор
    В едно състезание е нормално да има съперничество, неприязън, напрежение и дори остри спорове. Но обиди като „парцал“ и „жалка“, ако са употребени по начина, описан в публикацията, могат да преминат границата на нормалната конкуренция.
    Това, че човек участва в риалити предаване, не означава, че се отказва от правото си на уважително отношение. Участниците могат да бъдат критикувани за поведението и представянето си, без да бъдат унижавани като личности.

    11:03 09.10.2026

  • 9 Альооо

    5 1 Отговор

    До коментар #7 от "Димо":

    А кой те кара да четеш това насила? Щом не те интересува - подминавай!

    11:03 09.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Радул

    8 0 Отговор
    Риалити форматите печелят зрители чрез конфликти, напрежение и силни емоции. Когато обидите се излъчват пред национална аудитория, последиците за участниците могат да надхвърлят рамките на обикновен спор между колеги.

    11:05 09.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Твойта репутация:

    8 0 Отговор
    Обикновена отткачалка, но с необикновени претенции.

    11:10 09.10.2026

  • 14 Саманта

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Пич":

    А, самотата помага ли? Понеже, който не трупа армия трупа врагове, което накрая сигурно води до самоизяждане.

    11:11 09.10.2026

  • 15 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    7 0 Отговор
    репутКация имаше до скандала който устрои с Юлиян ❗

    11:11 09.10.2026

  • 16 Репутацко

    5 0 Отговор
    Шамарчета ли искаш още, ох котьо

    11:12 09.10.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 патка с патките

    2 0 Отговор
    някой насила ли я вкара в тия тъпанарски предавания?

    11:38 09.10.2026

  • 20 Пресолена манджа

    0 0 Отговор
    Тъй като в хелскитчен участниците използват много остри метални предмети, по-добре е разногласията да се решат в "съдебен спор".

    11:50 09.10.2026

  • 21 Попова

    1 1 Отговор
    Чета коментарите и се чудя на всеки отрицателен коментар. Гледахте ли епизодите? Чухте ли този индивид Рая Пеева, колко тежки ругатни и псувни отправи към тази жена?...в ефир! И за вас е нормално? Не защитавайте кретенизма и простащината щото един ден ще се върне срещу вас. Всичко се гледа и чете от децата ви...и те възприемат всичко.

    11:55 09.10.2026