Диана Димитрова: „Хелс Китчън“ съсипа репутацията ми

Диана Димитрова заяви, че участието ѝ в „Хелс Китчън“ е навредило на репутацията ѝ заради конфликта с Рая Пеева. Актрисата потвърди, че през юни е завела дело срещу колежката си след поредица от остри реплики в ефира на предаването.

„Няма да приема публични унижения и набеждавания, които петнят професионалните ми квалификации като „парцал“, „жертва“, „жалка“... Твърдения за психическото ми състояние са недопустими. Тези думи ще имат последствия“, заяви Димитрова.

Димитрова отрича да е провокирала конфликта

В подкаста „Нещо искрено“ актрисата разказва, че още в началото на снимките е потърсила Рая Пеева с предложение двете да прекратят нападките пред камерите. По думите ѝ това не е довело до промяна в отношенията им.

Димитрова отхвърля твърденията, че е правила интриги или е настройвала участници срещу шеф Ангелов. Тя казва, че често е отивала при другия отбор, защото не се е чувствала желана в своя, а не е искала да стои в среда без „елементарно базово уважение“.

Актрисата твърди още, че конфликтът с Пеева не е започнал преди риалитито. Двете са кандидатствали в НАТФИЗ в една и съща година и за кратко са били в един клас, но според Димитрова не са работили и не са общували близко.

„Минаха се всякакви граници“

Като възможна причина за напрежението Димитрова посочва похвалите, които шеф Ангелов отправял към нея по време на състезанието. Тя прави разлика между конкуренцията и публичното унижение.

„Минаха се всякакви граници. Едно е да чувстваш някой като конкуренция, да не го харесваш, да го презираш, каквото и да е. Друго е, когато дадеш публичност по този начин пред цяла България“, казва актрисата.

Димитрова упреква и телевизионния монтаж, тъй като според нея спорните сцени са били излъчени въпреки възможността да бъдат изрязани. „В името на рейтинга, къде отива моята репутация? Моето човешко достойнство къде отива за един рейтинг?“, пита тя.

Делото продължава през декември

Последното публично развитие по съдебния спор е от 9 септември. Тогава „Дарик“, позовавайки се на информация на „България Днес“, съобщи, че Софийският районен съд не е допуснал частта, свързана с реплики, които не са били излъчени в „Хелс Китчън“. В производството Димитрова е предоставила флашка със записи от отделни епизоди.

Останалата част от спора е свързана с реплики, достигнали до национален ефир, както и с твърдените неимуществени вреди. Разглеждането на делото по същество е насрочено за 3 декември 2026 г. Това не представлява окончателно решение по спора между двете актриси.

Източник: hotarena.net