Скандалът между Диана Димитрова и Рая Пеева, който избухна по време на участието им в „Хелс Китчън“, продължава да отеква и след края на кулинарното риалити.

Диана отново проговори за конфликта с колежката си и разкри подробности около решението си да потърси правата си по съдебен път. В откровен разговор в подкаста на Нора Недкова актрисата не скри разочарованието си от случилото се, но изненада и с признания за личния си живот и мечтата да създаде семейство, предава Шоу Блиц.

Напрежението между двете актриси се превърна в една от най-коментираните теми по време на последния сезон на „Хелс Китчън“. Острите реплики, взаимните обвинения и словесните сблъсъци пред камерите предизвикаха множество реакции сред зрителите.

През юни Диана Димитрова обяви, че е предприела съдебни действия срещу Рая Пеева, след като по думите ѝ е била подложена на публични обиди и унижения.

„Няма да приема публични унижения и набеждавания, които петнят професионалните ми квалификации като „парцал“, „жертва“, „жалка“... Твърдения за психическото ми състояние са недопустими. Тези думи ще имат последствия“, заяви тогава актрисата от "Откраднат живот".

В подкаста актрисата разказа, че още в началото на снимките се е опитала да намери начин да прекрати напрежението с Рая. По думите ѝ тя потърсила контакт с колежката си и предложила обидните реплики и нападките да спрат, особено предвид факта, че предаването се гледа и от техните близки. Диана Димитрова поясни все пак, че разговорът не е довел до желания резултат.

Актрисата е категорична, че не е искала да превръща участието си в кулинарното шоу в лична война. Според нея обаче отношенията в отбора били толкова напрегнати, че често предпочитала да прекарва времето си при останалите участници, вместо да стои в помещение, в което не се чувствала уважавана.

Диана категорично отхвърли твърденията, че самата тя е провокирала конфликта чрез интриги и коментари зад гърба на останалите. Особено засегната актрисата останала от внушенията, че е говорила негативно за шеф Виктор Ангелов.

„Аз нямам такъв спомен, че съм говорила за шеф Ангелов по време на предаването, освен положителни неща или ако се шегувам“, обясни тя.

Димитрова подчерта, че отношенията ѝ с шеф Ангелов били добри и че е приемала участието си в шоуто като забавление и възможност за ново преживяване.

„Ако има такъв запис, нека да го излъчат. Аз не съм имала такова поведение“, категорична е актрисата.

Тя призна, че често е посещавала другия отбор, защото според нея не била желана в своя. „Просто не исках да стоя в едно помещение, където нямаше елементарно базово уважение“, обясни Димитрова.

Тъмнокосата актриса коментира и спекулациите, че конфликтът между двете актриси има корени далеч преди участието им в „Хелс Китчън“. По думите ѝ това не отговаря на истината.

Диана Димитрова призна, че двете се познават още от времето, когато кандидатствали в НАТФИЗ, и за кратко били в един клас. Това обаче не означавало, че са имали близки отношения.

„Никога не съм работила с нея, не съм общувала с нея, така че ние не се познаваме“, заяви актрисата.

Според нея напрежението възникнало по време на самото предаване, а една от възможните причини била отношението на шеф Ангелов към нея и похвалите, които получавала. Това обаче остава нейната лична преценка за случилото се.

Една от най-емоционалните части на разговора беше посветена на съдебния спор с Рая Пеева.

Диана обясни, че за нея има огромна разлика между нормалното съревнование в телевизионен формат и публичното унижение.

„Минаха се всякакви граници. Едно е да чувстваш някого като конкуренция, да не го харесваш, да го презираш, каквото и да е. Друго е, когато дадеш публичност по този начин пред цяла България“, заяви тя.

Актрисата призна, че до последно е очаквала най-острите моменти да бъдат премахнати при монтажа на предаването. Това обаче не се случило.

„В името на рейтинга, къде отива моята репутация? Моето човешко достойнство къде отива за един рейтинг?“, попита Диана Димитрова. Тя потвърди, че е изпълнила обещанието си да потърси правата си по законов ред.

„Предвид образуваното досъдебно производство не мога да говоря детайлно, но факт е, че това, което казах, го изпълних“, коментира актрисата. По думите ѝ подобни конфликти трябва да се решават цивилизовано, а не чрез нови скандали и физическа саморазправа.

Художничката е категорична, че публичните личности също имат право да защитават репутацията и достойнството си.

След тежките теми за конфликта и съдебните действия разговорът пое в съвсем различна посока. Актрисата открехна вратата към личния си свят и призна, че мечтае да създаде семейство.

„Мечтая си за семейство. Имам прекрасен котарак на 14 години, но майка ми иска внучета на 2 крака, не на 4. Пожелавам си го“, сподели с усмивка Диана.

Тя разкри и какви качества търси в бъдещия си партньор. За Диана Димитрова най-важно е мъжът до нея да бъде отговорен, да спазва обещанията си и да може да се справя с житейските предизвикателства.

„Искам мъж, който да си държи на думата“, заяви тя.

А след това добави с характерното си чувство за хумор: „Не искам мъж с меки, кашкавалени ръце, който не може да завие една крушка.“

С думите си актрисата показа, че въпреки преживените разочарования не се е отказала от желанието си да срещне подходящия човек.

За Диана Димитрова участието в „Хелс Китчън“ очевидно е оставило неприятни спомени, а конфликтът с Рая Пеева продължава да бъде болезнена тема. Въпреки това актрисата изглежда решена да защитава правата си по законов ред, без да се отказва от личните си мечти.

От една страна стоят съдебните действия и желанието ѝ да възстанови накърненото според нея достойнство. От друга – надеждата за спокоен личен живот, семейство и мъж, на когото може да разчита.

На този етап спорът ѝ в съда с Рая Пеева все още не е получил публично известна окончателна развръзка.