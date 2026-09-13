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Графа отвори свой бар в София и повери кухнята на звезда от „Hell’s Kitchen“

Графа отвори свой бар в София и повери кухнята на звезда от „Hell’s Kitchen“

13 Септември, 2026 12:11 1 019 19

  • графа-
  • бар-
  • готвач-
  • кулинар-
  • спирова-
  • хелс китчън

Отварянето на бара се състоя преди дни

Графа отвори свой бар в София и повери кухнята на звезда от „Hell’s Kitchen“ - 1
Снимка: Instagram
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Владимир Ампов-Графа влиза в ресторантьорския бизнес. Популярният певец, композитор и музикален продуцент отвори заедно със съпругата си Мария Ампова ново заведение в центъра на София, а за главен готвач двамата са привлекли едно от най-разпознаваемите лица от последния сезон на „Hell’s Kitchen България“ – Симона Спирова.

Новото място носи името MUZA и се намира на ул. „Сердика“ 12 в столицата. Проектът е поредното професионално начинание за Графа извън концертната сцена и звукозаписното студио, където той развива кариерата си повече от три десетилетия. Зад заведението стоят певецът и съпругата му Мария Ампова, които го представят като лично начинание, създадено с внимание към атмосферата, храната и преживяването на гостите.

Любопитният избор е човекът, на когото семейството поверява кухнята. Симона Спирова беше сред най-силните участници в осмия сезон на „Hell’s Kitchen България“ и стигна до големия финал, където завърши на второ място след Денис Морейра, известен като Денисиньо.

Спирова привлече вниманието в кулинарното риалити с темперамент, дисциплина и силно присъствие в кухнята. Тя беше и първият участник през сезона, който успя да спечели престижната черна куртка.

Пътят ѝ към професионалното готвене обаче е необичаен. Преди да се посвети на кухнята, Симона Спирова прекарва около 25 години във футбола. Започва да играе още като дете във Видин, а по-късно спортът я отвежда в София. В крайна сметка избира кулинарията и прекратява футболната си кариера.

Новата позиция в MUZA е поредното постижение за финалистката от „Hell’s Kitchen“. През септември тя отвори във Видин собствена пицария „Spirova – Pizza è Gusto Italiano“, която развива като семеен бизнес. Сред следващите ѝ планове е и създаването на суши бар.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    12 4 Отговор
    Давам му три месеца да фалира.

    Коментиран от #11

    12:12 13.09.2026

  • 2 Сатана Z

    11 4 Отговор
    Абсолютно безполезен тип живял на гърба на мама и тате.Поне да беше забил един пирон както правят останалите мъже

    Коментиран от #6

    12:15 13.09.2026

  • 3 ХЕЙТЪР

    10 2 Отговор
    Къде е това, че да не стъпвам.

    12:15 13.09.2026

  • 4 Интересно

    9 1 Отговор
    Таратора по колко го дава?

    12:19 13.09.2026

  • 5 Хаха

    8 2 Отговор
    Нека да има къде да "пее" момчето на мама и тати,че нещо концертите му са с празни зали.

    12:20 13.09.2026

  • 6 ☠️E К С Х У М А Т О P Ъ T☠️

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Сатана Z":

    "да беше забил един пирон както правят останалите мъже"

    зависи де го е забил

    Коментиран от #17

    12:25 13.09.2026

  • 7 Фара

    4 1 Отговор
    Боли ме Фара за Графа

    12:27 13.09.2026

  • 8 Супер !

    6 1 Отговор
    За пилеене на лесни пари !

    12:28 13.09.2026

  • 9 Алибегов

    5 0 Отговор
    В тая професия няма пари ,пък всички се натискат

    12:29 13.09.2026

  • 10 Алибегов

    4 0 Отговор
    Давам му време да оцелее до края на годината и е пътник! От аматьор без опит няма да излезе ресторантьор,

    12:30 13.09.2026

  • 11 Чирпак

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    да не би да стахуваш от конкуренцията!!!

    Коментиран от #16

    12:31 13.09.2026

  • 12 Хаха

    5 0 Отговор
    Направил ресторант на жена си,да има с какво да се занимава.Като свършат парите ще размисли.

    12:32 13.09.2026

  • 13 Аре бегай ве Алибегов

    2 1 Отговор
    Скоро гербавите пари, ще свършат и алибеговците рязко, ще се хванат за палците на краката!

    12:33 13.09.2026

  • 14 Браво графе!

    2 0 Отговор
    Щом не пееш ти пожелавам успех на заведението!👍😂

    12:36 13.09.2026

  • 15 Механик

    4 0 Отговор
    Едно време, в зората на демокрацията, двама почти неизвестни решиха да станат певци, че и дует. Това бяха майката и бащата на недоразумението, нсамонарекло се Графа.
    Та тия "певци" изпяха една песен за "Девет милиона мишлета" и понеже демокрацията бе актуална, напращяла и модна, въпросната двойка се прочу по радио и телевизия. Модерни бяха, дето се вика и нищо, че освен тая псен изпяха само още 2 и то никак не по-добри, те успяха да инвесират и в последствие синчето си направиха певец. То пък от своя страна, благодарение на щедрото си плащане към т. нар. "БГРадио" бе въртяно ностоп и безмислените му песнички се чуваха от всеки таксиметров шофьор на който бе омръзнало да служа Веселина или другите сатанции които всеоще пускат по един пакет от точно 5 песни, които се повтарят цял ден, ти махни, ами и по цяла нощ.
    През това време, деветте милона мишленца съвсем успешно бяха редуцирани до 5 милиона от които вече по-тъмничките мишеленца са преобладаващи.

    12:41 13.09.2026

  • 16 Последния Софиянец

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Чирпак":

    Като влязохме в еврозоната всички около мен фалираха.Само аз се държа още.

    12:41 13.09.2026

  • 17 Механик

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "☠️E К С Х У М А Т О P Ъ T☠️":

    Занам какво имаш предвид, ама повярвай и там не е "забил" пирона. Дори няма да се учудя ако се окаже, че пирона му е забит е ауспуха.

    12:42 13.09.2026

  • 18 Момчето

    1 0 Отговор
    Иска да направи някой лев! Вие сте безполезни безделни и нещастни- Цифки, освен да гледате Порно за друго не ставате.

    12:48 13.09.2026

  • 19 Троян

    0 0 Отговор
    Аз като глупак, не ходя по ресторанти и ям само каквото сготви жената. Надявам се да не я разочаровам някоя вечер и да остана жив. :)))

    12:48 13.09.2026