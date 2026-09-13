Графа отвори свой бар в София и повери кухнята на звезда от „Hell’s Kitchen“

Владимир Ампов-Графа влиза в ресторантьорския бизнес. Популярният певец, композитор и музикален продуцент отвори заедно със съпругата си Мария Ампова ново заведение в центъра на София, а за главен готвач двамата са привлекли едно от най-разпознаваемите лица от последния сезон на „Hell’s Kitchen България“ – Симона Спирова.
Новото място носи името MUZA и се намира на ул. „Сердика“ 12 в столицата. Проектът е поредното професионално начинание за Графа извън концертната сцена и звукозаписното студио, където той развива кариерата си повече от три десетилетия. Зад заведението стоят певецът и съпругата му Мария Ампова, които го представят като лично начинание, създадено с внимание към атмосферата, храната и преживяването на гостите.
Любопитният избор е човекът, на когото семейството поверява кухнята. Симона Спирова беше сред най-силните участници в осмия сезон на „Hell’s Kitchen България“ и стигна до големия финал, където завърши на второ място след Денис Морейра, известен като Денисиньо.
Спирова привлече вниманието в кулинарното риалити с темперамент, дисциплина и силно присъствие в кухнята. Тя беше и първият участник през сезона, който успя да спечели престижната черна куртка.
Пътят ѝ към професионалното готвене обаче е необичаен. Преди да се посвети на кухнята, Симона Спирова прекарва около 25 години във футбола. Започва да играе още като дете във Видин, а по-късно спортът я отвежда в София. В крайна сметка избира кулинарията и прекратява футболната си кариера.
Новата позиция в MUZA е поредното постижение за финалистката от „Hell’s Kitchen“. През септември тя отвори във Видин собствена пицария „Spirova – Pizza è Gusto Italiano“, която развива като семеен бизнес. Сред следващите ѝ планове е и създаването на суши бар.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #11
12:12 13.09.2026
2 Сатана Z
Коментиран от #6
12:15 13.09.2026
3 ХЕЙТЪР
12:15 13.09.2026
4 Интересно
12:19 13.09.2026
5 Хаха
12:20 13.09.2026
6 ☠️E К С Х У М А Т О P Ъ T☠️
До коментар #2 от "Сатана Z":"да беше забил един пирон както правят останалите мъже"
зависи де го е забил
Коментиран от #17
12:25 13.09.2026
7 Фара
12:27 13.09.2026
8 Супер !
12:28 13.09.2026
9 Алибегов
12:29 13.09.2026
10 Алибегов
12:30 13.09.2026
11 Чирпак
До коментар #1 от "Последния Софиянец":да не би да стахуваш от конкуренцията!!!
Коментиран от #16
12:31 13.09.2026
12 Хаха
12:32 13.09.2026
13 Аре бегай ве Алибегов
12:33 13.09.2026
14 Браво графе!
12:36 13.09.2026
15 Механик
Та тия "певци" изпяха една песен за "Девет милиона мишлета" и понеже демокрацията бе актуална, напращяла и модна, въпросната двойка се прочу по радио и телевизия. Модерни бяха, дето се вика и нищо, че освен тая псен изпяха само още 2 и то никак не по-добри, те успяха да инвесират и в последствие синчето си направиха певец. То пък от своя страна, благодарение на щедрото си плащане към т. нар. "БГРадио" бе въртяно ностоп и безмислените му песнички се чуваха от всеки таксиметров шофьор на който бе омръзнало да служа Веселина или другите сатанции които всеоще пускат по един пакет от точно 5 песни, които се повтарят цял ден, ти махни, ами и по цяла нощ.
През това време, деветте милона мишленца съвсем успешно бяха редуцирани до 5 милиона от които вече по-тъмничките мишеленца са преобладаващи.
12:41 13.09.2026
16 Последния Софиянец
До коментар #11 от "Чирпак":Като влязохме в еврозоната всички около мен фалираха.Само аз се държа още.
12:41 13.09.2026
17 Механик
До коментар #6 от "☠️E К С Х У М А Т О P Ъ T☠️":Занам какво имаш предвид, ама повярвай и там не е "забил" пирона. Дори няма да се учудя ако се окаже, че пирона му е забит е ауспуха.
12:42 13.09.2026
18 Момчето
12:48 13.09.2026
19 Троян
12:48 13.09.2026