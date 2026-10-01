Нов етап от живота си започна един от най-колоритните участници от седмия сезон на „Хелс китчън“ Радослав Илиев. Готвачът, който спечели зрителите с чувството си за хумор, темперамента и кулинарните си умения, предприе решителна крачка в битката с излишните килограми, предава Шоу Блиц.
Преди дни Радо претърпя операция за поставяне на стомашен ръкав с надеждата да свали драстично теглото си и да започне по-здравословен живот. Кулинарят легна под ножа в популярна клиника в Турция, предпочитана и от немалко българи. Интервенцията е извършена от доктор Мерич, на когото Радо се доверил за една от най-важните промени в живота си.
„Искам лично да му благодаря за отношението, професионализма и спокойствието, което ми даде в един от най-важните моменти за мен“, сподели признателният Радослав.
Преди операцията кантарът при него вече показвал стряскащите 160 килограма. Число, което, по собствените му думи, го уплашило, но едновременно с това го мотивирало да предприеме сериозната стъпка.
„Истинската промяна тепърва започва. Знам, че пътят няма да е лесен. Ще има трудни дни, в които ще ми е тежко, но този път съм решил да стигна докрай. От 160 килограма започва новата ми глава. Не знам точно къде ще ме отведе, но знам, че няма да се откажа“, категоричен е един от любимците на зрителите.
„Това не е просто операция. Това е ново начало. Благодаря на всички, които са до мен и ме подкрепят“, завършва с усмивка голямото момче от „Кухнята на ада“.
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3 пеевски
13:22 01.10.2026