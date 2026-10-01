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160-килограмовият Радо от "Hell's Kitchen" се подложи на операция за свиване на стомаха (СНИМКА)

160-килограмовият Радо от "Hell's Kitchen" се подложи на операция за свиване на стомаха (СНИМКА)

1 Октомври, 2026 12:58 633 3

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  • отслабване-
  • свиване на стомаха-
  • стомах

Кулинарят е направил важна стъпка в грижата за здравето си

160-килограмовият Радо от "Hell's Kitchen" се подложи на операция за свиване на стомаха (СНИМКА) - 1
Снимка: NOVA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Нов етап от живота си започна един от най-колоритните участници от седмия сезон на „Хелс китчън“ Радослав Илиев. Готвачът, който спечели зрителите с чувството си за хумор, темперамента и кулинарните си умения, предприе решителна крачка в битката с излишните килограми, предава Шоу Блиц.

Преди дни Радо претърпя операция за поставяне на стомашен ръкав с надеждата да свали драстично теглото си и да започне по-здравословен живот. Кулинарят легна под ножа в популярна клиника в Турция, предпочитана и от немалко българи. Интервенцията е извършена от доктор Мерич, на когото Радо се доверил за една от най-важните промени в живота си.

„Искам лично да му благодаря за отношението, професионализма и спокойствието, което ми даде в един от най-важните моменти за мен“, сподели признателният Радослав.

Преди операцията кантарът при него вече показвал стряскащите 160 килограма. Число, което, по собствените му думи, го уплашило, но едновременно с това го мотивирало да предприеме сериозната стъпка.

„Истинската промяна тепърва започва. Знам, че пътят няма да е лесен. Ще има трудни дни, в които ще ми е тежко, но този път съм решил да стигна докрай. От 160 килограма започва новата ми глава. Не знам точно къде ще ме отведе, но знам, че няма да се откажа“, категоричен е един от любимците на зрителите.

„Това не е просто операция. Това е ново начало. Благодаря на всички, които са до мен и ме подкрепят“, завършва с усмивка голямото момче от „Кухнята на ада“.


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  • 3 пеевски

    0 0 Отговор
    да не е като моето ново начало само...

    13:22 01.10.2026