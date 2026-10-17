Дани де Вито показа две от трите си деца в Испания: Кои са Луси, Грейс и Джейк

На 15 октомври Дани де Вито присъства на фотосесията за филма си Drag по време на кинофестивала в Сиджес, Испания. Компания му правеха две от трите му деца – дъщеря му Луси де Вито и синът му Джейк де Вито. На събитието не присъстваше другата му дъщеря – Грейс де Вито, предава Lifestyle.bg.

Актьорът става баща за първи път през 1983 г., когато съпругата му Риа Пърлман ражда Луси. Двамата се запознават през 1971 г., живеят заедно 11 години и сключват брак през 1982 г. През 1985 г. се ражда втората им дъщеря Грейс, а през 1987 г. семейството се увеличава със син – Джейк. Ето какво се знае за трите деца на актьора.

Луси Чет де Вито

Луси Чет де Вито е родена на 11 март 1983 г. От трите деца на Дани де Вито и Риа Пърлман тя най-много прилича на прочутия си баща. Израства в Лос Анджелис и проявява интерес към актьорството още като дете. Завършва театрално изкуство в университета „Браун“, след което се връща в Холивуд.

Кариерата ѝ започва с малки роли, сред които е и епизодично участие в сериала „Слънчева Филаделфия“, в който играе и баща ѝ. През 2022 г. двамата отново работят заедно – този път в анимационния сериал за възрастни Little Demon, съчетаващ комедия и хорър. Дани озвучава Сатаната, а Луси влиза в ролята на дъщеря му – Антихриста.

Проектът се превръща в семейно начинание, тъй като Луси и по-малкият ѝ брат Джейк са изпълнителни продуценти. Луси си партнира с баща си и в бродуейската пиеса I Need That.

През юли 2024 г. тя става майка на момче на име Кармайн, чийто баща е годеникът ѝ.

Грейс Фан де Вито

Грейс Фан де Вито е родена на 25 март 1985 г. За разлика от родителите си и по-голямата си сестра, тя предпочита да стои далеч от публичното внимание. Въпреки това изкуството също е важна част от живота ѝ. През 2012 г. получава магистърска степен по изящни изкуства от Калифорнийския институт по изкуствата (CalArts). Днес живее в Лос Анджелис и се занимава с различни творчески форми, включително пърформанс и живопис.

В интервю за Cultured Грейси разказва за детството си с двама успешни и творчески настроени родители. По думите ѝ те били „наистина страхотни“ в това да включват нея, сестра ѝ и брат ѝ в работата си. Родителите ѝ предали своята „философия“ за преплитането на изкуството и ежедневието, но същевременно им дали възможност сами да открият своя път.

През 2019 г. Грейси Фан де Вито се омъжва за художника Анди Джанакaкис. Двамата предпочитат да пазят личните си отношения далеч от общественото внимание.

Джейкъб Даниел де Вито

Джейкъб Даниел де Вито е роден на 10 октомври 1987 г. Най-малкото дете в семейството също избира кариера в развлекателната индустрия, но предимно зад камерата – като продуцент и режисьор.

В интервю за Associated Press Джейк описва детството си като „страхотно“. Сред най-вълнуващите му спомени са възможността да бъде на снимачната площадка с родителите си, да пътува и да се среща с интересни хора. Той отбелязва и че майка му и баща му винаги са се опитвали да го предпазват от медийното внимание.

Подобно на сестрите си, Джейк работи заедно с баща си. Сред общите им проекти е сериалът Little Demon, в който той е изпълнителен продуцент заедно с Луси, както и късометражният филм Curmudgeons.

„Винаги сме били много близки. Между нас винаги е имало много силна и топла връзка“, казва Джейкъб Даниел де Вито пред Sioux City Journal, цитиран от People.