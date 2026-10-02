След 8 години отсъствие Шакира се завърна в Испания с 12 концерта в Мадрид (СНИМКИ)

Колумбийската певица Шакира се завърна на испанска сцена след осемгодишно отсъствие с мащабна серия от 12 концерта в Мадрид, превръщайки финалната част на световното си турне „Las Mujeres Ya No Lloran“ в едно от най-големите музикални събития в Европа тази есен.

49-годишната изпълнителка избра испанската столица за единствената европейска резиденция от турнето си. До последния концерт на 11 октомври през специално изградения временен стадион в южната част на Мадрид се очаква да преминат над 600 000 зрители. Капацитетът е около 50 000 души на вечер.

Решението Шакира да не обикаля отделни европейски градове, а да събере публиката си на едно място превръща Мадрид в международна дестинация за феновете ѝ. RTVE определя модела като част от новата тенденция към мащабни концертни резиденции, при които самото събитие се превръща в туристическо преживяване.

Около стадиона е създаден Macondo Park, наречен на измисления град от „Сто години самота“ на колумбийския писател и Нобелов лауреат Габриел Гарсия Маркес. Пространството включва музика, гастрономия, литература, изложби, детски зони и допълнителна сцена. Така концертите на Шакира се разширяват до своеобразен фестивал на латиноамериканската култура.

Шакира се завърна в Испания осем години по-късно

Първият концерт постави началото на спектакъл от около 25 песни и два часа музика. Шакира откри шоуто с „La Fuerte“, съвместния си проект с аржентинския продуцент Bizarrap, след което премина през различни периоди от над 30-годишната си кариера с „Girl Like Me“, „Las de la Intuición“ и един от ранните си международни хитове „Estoy Aquí“.

„Най-важните години от живота ми преминаха тук, в Испания. Тук станах майка. Видяхте ме да пристигам, да падам, да се изправям и да се връщам“, каза певицата пред публиката в Мадрид.

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Думите имат особен контекст. Шакира живя години наред в Барселона по време на връзката си с бившия испански футболист Жерар Пике, от когото има двама синове. Раздялата им стана публична през 2022 г., а впоследствие колумбийската звезда се премести в Маями.

Именно този период се превърна и в творческа основа за част от най-успешната музика в последния етап от кариерата на Шакира.

Албумът „Las Mujeres Ya No Lloran“, издаден през 2024 г., беше първият ѝ студиен албум от седем години и включи песни, свързани с раздялата и последвалата лична трансформация. През 2025 г. записът донесе на Шакира „Грами“ за най-добър латино поп албум и четвъртата награда „Грами“ в кариерата ѝ.

Сред ключовите песни от този период е „Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53“ с Bizarrap, от която идва фразата „Жените вече не плачат, жените печелят пари“. Друг голям успех е „TQG“ с колумбийската певица Карол Джи, достигнала първото място в Billboard Global 200.