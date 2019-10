Детски скелет с натрошен череп е открит в Турция (СНИМКИ)

Археолози са открили останките на дете, починало през медната епоха, преди 5 700 години, в Турция. Скелетът, за който се смята, че е на 6 или 7-годишно дете, е намерен в руините на праисторическо жилище и показва признаци на травма.

Според вестник Hurriyet Daily News гробът е намерен от екип италиански археолози на могилата Арслантепе, което в превод означава "Хълмът на лъвовете". Експертите работят на обекта от името на турското министерство на културата и туризма и на Италианската археологическа експедиция на Римския университет в Сапиенца.

Мястото на археологическите разкопки се намира на десния бряг на река Ефрат и е близо до съвременния град Арслантепе, в Източна Турция.

Въпреки дългия времеви период, останките са забележително добре запазени, заявяват археолозите. Скелетът бил непокътнат, черепът обаче, бил разбит на множество малки парченца, като към момента не е ясно дали това е станало преди или след погребението на детето.

Не е установена и причината за смъртта, но е възможно тя да е в следствие на травма.

Съобщава се още, че „положението на скелета предполага, че детето е било изплашено и се е свило в ембрионална поза, обгръщайки с ръце тялото си“. Възможно е обаче, детето умишлено да е било поставено в тази поза за погребението.

В гроба не са били открити никакви предмети, освен няколко дребни мъниста върху скелета.

Д-р Марсел Франджипане от Римския университет, който ръководи експедицията, заяви пред турските медии, че според него детето произхожда от знатно семейство. Той също така сподели, че откритите мъниста около ръцете и шията на скелета са непознати, такива „каквито не сме виждали досега“.

Тази находка е най-новото важно откритие в могилата на Арслантепе.

На 15 април 2014 г. този район получи статут на обект от списъка на световното наследство на ЮНЕСКО. Той е бил дом на много цивилизации в продължение на хилядолетия.

Очаква се новооткритият скелет на 5 700-годишно дете, да даде на света антропологически улики за хората живели по тези земи около 5-то хилядолетие пр.н.е.

A recently unearthed skeleton in eastern Turkey, dating back to 5,700 years ago, is thought have belonged to a child, according to the head of excavation.https://t.co/Uh0yv3QQqf pic.twitter.com/3WFWDGjxUB