Oткриха един от най-древните случаи на ревматоиден артрит в гробница в Египет

Италиано-полска експедиция е намерила останки от скелет на млада жена, която е страдала от ревматоиден артрит, в гробница в южноегипетската област Асуан, съобщи Министерството на туризма и на паметниците на културата на Египет. Проучването е част от “Археологически проект Асуан-Ком Омбо”, предава БТА.

Това е първият открит досега случай на тази болест от времето на Древен Египет и един от най-старите в света. Ревматоидният артрит е описан клинично за първи път през 17 век.

Изследването на скелета показва, че автоимунното заболяване е засегнало стави от двете страни на тялото - от дланите и стъпалата до китките, лактите, раменете и глезените, обясни директорът на Службата за антиките в Асуан Абдел Монейм Саид. Екипът търси и писмени записи за случаи на ревматоиден артрит, но до момента без успех, добави той.

