Археолози откриха останки на момче, датиращи отпреди 2500 години

Археолози в Северна Ирландия откриха добре запазени останки на момче, датиращи отпреди 2500 години, съобщи Ройтерс, цитирана от БТА. Останките включват кости, кожа и вероятно бъбрек и ще дадат допълнителна яснота върху древната история на региона.



Блатната мумия е намерена в торфено блато във влажен район до градчето Белахи. Влагата може би е спомогнала за запазването на тялото.



През октомври 2023 г. е подаден сигнал за човешки кости на повърхността на блатото. В началото полицаите не са били сигурни дали става въпрос за древни останки или скорошен смъртен случай. Радиовъглеродното датиране е показало, че времето на смъртта е преди 2000-2500 години.

