Най-дребната котка в света порази мрежата (ВИДЕО)

В интернет се появи видео, което припомни за съществуването на най-малката котка в света.

По повод световния ден на котката BBC News публикува в своя Twitter акаунт видео, в което разказа за Ръждивопетнистата котка.

Say hello to the world's smallest cat!#NationalCatDaypic.twitter.com/phQM3PYnGx