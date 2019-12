Круизен кораб попадна в мощна буря насред океана (ВИДЕО)

Най-големите круизни кораби достигат дължина малко над 360 метра. Това се равнява на приблизително три игрища.Тоест са почти 100 метра по-дълги от „Титаник“, чиито размери са били 269 метра.

Тези гиганти са построени сравнително наскоро, преди малко по-малко от 10 години и са причислени към класа „Оазис”, името на който е дадено в чест на първия кораб от този клас „Оазис на моретата” (Oasis of the Seas). Най-големият от четирите авиолинии Symphony of the Seas, принадлежащи към този клас, работи от 2018 г. Капацитетът му е 6 680 пътници, както и 2200 членове екипаж.

Колкото по-голям е съдът, толкова по-голяма е вероятността да преодолее силна буря в океана. Но практиката показва, че огромните круизни лайнери са в състояние да издържат спокойно на 12-балови бури. Въпреки че тези вълни не са достатъчно силни, за да преобърнат огромен круизен кораб, те лесно могат да донесат тревога по каютите и вътре в самия кораб.

Попаднали в силна буря, за пътниците на круизните кораби е по-добре да не напускат каютите си, защото необезпечени мебелни елементи се местят из залите на различни напред и назад с невероятна скорост и честота. Да се ​​задържите на крака ще бъде също толкова трудоемко, колкото да се върнете в кабината, когато разберете, че там е по-безопасно.



Интересен факт:

Круизните лайнери служат не само като един от начините за пътуване, лайнерите са гордостта на страните, към които принадлежат и в бъдеще могат да играят съвсем различни роли. Огромен лайнер може да бъде както плаваща болница във военно време, така и хотел по време на мир. Например, по време на Олимпийските игри в Атина през 2004 г., няколко круизни лайнера покриха нуждата от сред туристите, когато стаите не бяха достатъчни за всички.