Удивително изобретение: Оближи екрана, за да усетиш вкуса на храната по телевизията (ВИДЕО)

Дните, в които се чудим какъв ли е вкусът на апетитната храна по каналите за готвене, изглежда идват към своя край, пише Insider.

Японски професор е разработил прототип на телевизионен екран, който чрез облизване показва вкуса на храната, която се предава по него. С това устройство всичко, което трябва да направите, за да опитате храната на дисплея, е да оближете екрана.

Устройството се нарича Taste the TV (TTTV) и включва 10 ароматични кутии, пръскащи комбинация от аромати върху пластмасова пластина, която е поставена над повърхността на телевизор с плосък екран, като така трябва да се пресъздаде вкуса на храна.

„Целта е да се даде възможност на хората да изпитат например хранене в ресторант на другия край на света, дори докато си стоят у дома“, каза професорът от университета Мейджи - Хомеи Мияшита пред Ройтерс.

„Мисля да създам платформа, на която вкусове от цял ​​свят да се разпространяват като „вкусово съдържание“. Това е същото като да гледате филм или да слушате песен, която харесвате“, добави Мияшита. „Надявам се, че хората могат в бъдеще да изтеглят и да се наслаждават на вкусовете на храната от ресторантите, които харесват, независимо къде се намират в бъдеще.“

Професорът добавя, че това устройство може да бъде полезно за начинаещи сомелиери и готвачи, които трябва да опитват различни вкусове, докато усъвършенстват занаята си, но са в неравностойно положение поради дистанционното обучение.

Студентка от университета Мейджи, 22-годишната Юки Хоу, направи демонстрация за Ройтерс, като каза на изобретението, че иска да вкуси сладък шоколад. След дадената команда ароматизаторите напръскват проба върху пластмасовия слой, прикрепен към екрана.

„Това е нещо като млечен шоколад“, каза Хоу, след като облиза екрана. — Сладко е като шоколадов сос.

Мияшита каза пред Reuters, че е създал прототипа през последната година. Той изчислява, че ако бъде създадена комерсиална версия, производството ще струва $875.

A Japanese professor has created a TV that can be tasted. This prototype lickable screen can imitate food flavors https://t.co/JWVhiTRtHt 📺 pic.twitter.com/5GxiDd0lYu