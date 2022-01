Мъск изстреля ракета, която ще се блъсне в Луната

Ракета, изстреляна от частната американска компания "СпейсЕкс" на Илон Мъск, е на път да се блъсне в Луната и да се взриви, съобщи BBC, цитира БТА.

Бустерната ракета "Фалкон 9" бе изстреляна през 2015 г., но след приключване на мисията ѝ нямаше достатъчно гориво, за да се върне на Земята и затова остана в Космоса.

Астрономът Джонатан МакДауъл каза за Би Би Си нюз, че това ще е първият известен досега сблъсък на неконтролирана ракета с Луната. Той увери, че ефектът от сблъсъка ще е минимален.

Ракетата бе изоставена във висока орбита преди седем години, след като успешно изведе в орбита метеорологичен спътник. Оттогава ракетата бе привличана от различни гравитационни сили ту към Земята, ту към Луната или Слънцето и маршрутът ѝ е доста хаотичен, каза проф. Макдауъл от Центъра по астрофизика "Харвард-Смитсониън" в САЩ.

"През десетилетията имаше вероятно 50 големи обекта, на които напълно сме губили дирите. Това може да се е случвало вече много пъти, без ние да забележим. Ако ракетата сега се блъсне в Луната, това ще е първият потвърден случай", каза той.

Програмистът изследовател Бил Грей, който използва софтуер за проследяване на космически обекти, намиращи се близо до Земята, казва, че ракетата най-вероятно ще се блъсне в далечната страна на Луната на 4 март, допълва БТА.

