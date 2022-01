Мини Маус обу панталон за пръв път

Британската дизайнерка Стела Маккартни облече Мини, приятелката на Мики Маус в панталон, съобщава сп. People.

Мини Маус е преобразена по случай 30-годишнината на Дисниленд Париж. Тематичният парк ще отпразнува своята годишнина през април тази година.

Известната мишка, създадена през 1928 г., ще смени класическата си червено-бяла рокля на точки с вечерно сако и тъмносини панталони на черни точки за първи път в почти вековната си история.

Minnie Mouse turned heads when she traded in her signature dress for a pantsuit https://t.co/PQPBBU73lq pic.twitter.com/ryzXsqyGLs