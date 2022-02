Разкриха голяма тайна за сексуалността на Уитни Хюстън

Уитни Хюстън бе идеалното лице за 80-те години на ХХ в., които бяха доминирани от MTV, пише New York Post, цитиран от "Телеграф". Бляскавата поп звезда бе оформена от властния продуцент на звукозаписната компания „Ариста Рекърдс“ Клайв Дейвис.

Но Уитни имаше и дълбока, мрачна тайна: тя бе прикрита лесбийка, разкри Герик Кенеди в новата си книга “Didn’t We Almost Have It All: В защита на Уитни Хюстън“.

Тъй като чувствала натиск да се приспособява към строгото си религиозно възпитание и нормите на своето време, Уитни криела сексуалността си от обществеността чак до трагичната си смърт, която се случи преди 10 години.

„Тъй като музиката ѝ не пасваше точно във всички „кутийки“, очаквани от едно тъмнокожо момиче, което прави музика през 80-те години, тя бе разглеждана като „недостатъчно тъмнокожа“. Присмиваха ѝ се, наричаха я „Уайти“ (Белокожата), налагаше ѝ се да изтърпи безкрайни спекулации за сексуалността си“, отбелязва авторът.

Отгледана в Нюарк, щата Ню Джърси, Уитни била потискана от майка си Сиси, силно вярваща активистка на баптистката църква „Ню Хоуп“ в Нюарк и членка на госпъл клана „Дринкард Систърс“.

Те пеели по зали, посещавани от тъмнокожи в Южните щати. Сиси също била звезда в известна степен - тя била бекъп вокал на самия Елвис Пресли и на кралицата на соула Арета Франклин.

Още като малко момиче Уитни се чувствала различна. Тя била мъжкарана и ненавиждала кукленските рокли и панделките, които ѝ избирала майка ѝ. Уитни предпочитала да носи дънки, тениски и маратонки като батковците си Гари и Майкъл.

Трите деца се мотаели между домовете на роднини, когато родителите им работели, а Сиси била на турне. Скоро обаче Уитни била пометена от всеобхватното желание на майка ѝ да я насочи към пеенето.

„Сиси знаеше, че съдбата на Уитни е предначертана да е велика, и тя можеше да ѝ помогне да осъществи това. Тя я караше в църквата и насърчаваше малкото момиче да приглася на плочите, които тя и Арета бяха записали. Тя не признаваше „Не“ за отговор“, пише Кенеди.

Соловата кариера на Сиси не потръгнала и макар да я търсели като бекъп вокал, звукозаписната индустрия била капризна. Но братовчедката на Уитни – успешната арендби певица Дион Уоруик, също помогнала да се насърчи вокалният талант на младото момиче, който се разглеждал като избавление на семейството от бедността.

По същото време Уитни изследвала своята идентичност. През лятото на 1980 г., когато била 17-годишна, тя се представила сама на впечатляващата стройна 19-годишна Робин Кроуфърд.

Тогава и двете работели като младежки съветнички в обществения център на Ийст Ориндж, Ню Джърси.

„Това било връзка, която се оформила почти моментално, и онова лято те били неразделни“, пише Кенеди. Робин – първата истинска приятелка, доверено лице и компаньонка на Уитни, ѝ пазела гърба и била непоклатимо лоялна. С Кроуфърд Хюстън можела да бъде мъжкараната, която предпочитала да пафка цигари, да се друса и да псува.

Същата година Уитни и Робин го направили за пръв път в хола на дома на семейство Хюстън. „Първата им целувка била дълга и топла като мед“, пише Кенеди. Това се потвърждава от мемоарите на Робин, издадени през 2019 г.

„И двете искахме да се докосваме и да изследваме телата си една друга и ние го правехме, докато заспяхме в обятията си“, пише тя.

Същото лято двете приятелки се пекли на плажа в Ню Джърси, ходели по гей клубове и се натискали в кола под наем, докато едно ченге не им казало да се разкарат.



Заедно в леглото, те замисляли песни, които Уитни да изпее, както и общото си бъдеще. Пак през лятото на 1980 г. двете си наели апартамент. Уитни обещала на Робин да я вземе, където и да отиде.

Но когато слуховете за връзката им стигнали до ушите на Сиси, тя припаднала и се опитала да държи двете приятелки разделени.



Тъй като църквата и звукозаписната индустрия били хомофобски настроени, Уитни знаела, че връзката им трябва да приключи, когато Клайв Дейвис ѝ дал договор за плоча. Тя сама съобщила лошата новина на Робин. „Знаеш какво чувствам към теб и че винаги ще го изпитваме“, казала Уитни на любимата си.

Още с дебютния си сингъл Уитни Хюстън направо избухнала. Първият ѝ албум се издигнал до №1 през 1987 г. А до началото на 90-те години тя вече имала десет сингъла начело на класациите.

Любовната ѝ афера с Робин приключила онова лято, но Уитни я направила своя секретарка - „роля, която се разширила с времето“, пише Кенеди.

Тази роля само подсилвала слуховете. Когато Уитни поискала да вземе Робин със себе си на конгрес на чернокожите радиоводещи през 1985 г., вдигнал се оглушителен шум. Водещите и медиите искали да знаят дали не е хомосексуална.

Когато от Washongton Post я запитали за естеството на приятелството ѝ с Робин, певицата отвърнала: „Тя сега е моя служителка, но все още сме най-добри приятелки“.

В крайна сметка Уитни се насочила към певеца Боби Браун. Той бил „крал на арендби музиката“ и момичетата си хвърляли пликчетата по него на концертите му. Партньорството им имало смисъл.

Боби трябвало да излъска имиджа си на лошо момче, а Уитни искала да избяга от слуховете, че е гей. Те се оженили през 1992 г. Но по време на 15-годишния им брак Робин си останала до Уитни като секретарка и приятелка.

Именно тя отишла при Сиси, за да ѝ сподели притесненията си от зависимостта на певицата от кокаина. Сиси поставила ребром въпроса пред Уитни, но тя я излъгала, че Робин преувеличава.



Но наркозависимостта ѝ вече била извън контрол. На 11 февруари 2012 г. 48-годишната звезда била намерена мъртва с лицето надолу в пълната вана на хотелската ѝ стая в Бевърли Хилс. В доклада на патолога пише, че тя е била силно интоксикирана с кокаин.

Робин, която вече е на 61 г., крила романтичната си връзка с Уитни близо 40 години. В края на краищата, тя успяла да намери стабилността в лицето на 49-годишната Лиза Хинтелман – изпълнителен директор на фирма за подбор на таланти.



Двете се оженили и по-късно осиновили близнаци. „Осъзнах, че имах нужда да се спася“, пише Робин в мемоарите си.