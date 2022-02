Болдуин си купи ферма в деня, в който заведоха дело срещу него

Алек Болдуин закупи историческа ферма от 50 акра във Върмонт за 1,7 милиона долара във вторник - същия ден, когато беше обвинен в безразсъдна стрелба от семейството на убитата от него операторка Халина Хътчинс.

Придобивката на 63-годишния актьор е в малкия планински град Арлингтън. Там той намери убежище след трагедията в Ню Мексико, която доведе до смъртта на Халина Хътчинс. Той напусна дома си в Ню Йорк и поживя известно време в града.

"Очевидно покупката е публична информация", каза брокерката Фейт Роудс, който се занимаваше с продажбата пред местния вестник Bennington Banner в четвъртък, когато беше попитана за сделката.

Според Родос фермата е на близо 250 години и е построена през 1780 или 1783 г. "Тя е на повече от 50 акра и просто прекрасна", каза агентката по недвижими имоти.

