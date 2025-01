Джей Лено помага на пожарникарите в Лос Анджелис със собствения си пожарникарски камион (ВИДЕО)

Легендата на късното шоу, Джей Лено, отново впечатли общността си, като този път не с хумор, а с благородство. На 74 години, бившият водещ на популярното вечерно шоу шофира своя ретро пожарникарски камион до местата за подпомагане, за да осигури храна на пожарникарите, които се борят с унищожителните пожари в Лос Анджелис.

В понеделник Лено даде импровизирано интервю на Андерсън Купър от CNN, в което разказа за усилията си да подкрепи спасителите, работещи неуморно срещу огнената стихия.

„Шофирам пожарен камион от 1941 година – American LaFrance“, сподели Лено с усмивка. „Добре е да имаш свой собствен пожарникарски камион, когато живееш в Лос Анджелис.“

Лено разкри, че приготвя храна за екипите, работещи на терен. „Имаме голямо барбекю. Всички получават кутии с храна, но си казахме – защо да не им предложим топла храна?“

Това не е единственото му участие в помощта за общността. В неделя, 12 януари, Лено доброволства и на събитие на Rose Bowl в Пасадена. Той сподели пред Купър, че планира да посети още места през следващата седмица, за да подкрепи засегнатите.

Лено описа мащаба на бедствието като „невероятен“ и го сравни с опустошителни исторически събития. „Това е най-голямото природно бедствие, което съм виждал. Сякаш цял град е унищожен. Ако шофираш цял ден, няма да можеш да преброиш всички 10 000 засегнати сгради.“

