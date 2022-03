Двама от НАСА излязоха в открития Космос (ВИДЕО)

Двама астронавти на НАСА излязоха в открития Космос, за да подготвят монтажа на нови слънчеви панели на Международната космическа станция (МКС), съобщиха от НАСА.

Кайла Барън (34 г.) и Раджа Чари (44 г.) работиха в открит Космос седем часа. Това е втора космическа разходка за Барън и първа за колегата ѝ Чари.

Те монтираха скоби и подпори за поддръжка на слънчевите панели, които предстои да бъдат поставени. Двамата американски астронавти успешно приключиха работата си извън Международната космическа станция.

От НАСА заявиха, че съществуващите слънчеви панели работят добре, но има признаци на износване, тъй като някои от тях са монтирани през 2000 г. Засега е планирано да бъдат разположени шест панела, с които ще бъде увеличен капацитетът на енергийната система на МКС от 160 на 215 киловата.

Двава от тях вече бяха монтирани през юни м.г., което беше направено с три излизания в открития космос на астронавти.

Екипажът на МКС сега се състои от седем души - астронавтите на НАСА Марк Ванде Хай, Раджа Чари, Том Маршбърн и Кайла Барън, Матиас Маурер от Европейската космическа агенция, както и руснаците Антон Шкаплеров и Пьотър Дубров.

Малко по-рано представители на НАСА коментираха на пресконференция напрежението заради руското нахлуване в Украйна. Джоел Монталбано, мениджър на програмата МКС в НАСА, обяви, че сътрудничеството с Русия ще продължи по отношение на експлоатацията на орбиталното съоръжение. "Работим заедно от повече от 20 години и ще продължим да го правим... Наясно сме какво се случва, но ние сме в състояние да продължим да вършим работата си. Нищо не се е променило през последните три седмици", каза той. "Това не е процес, в който едната група може да продължи без другата. Всички трябва да работим заедно, за да има успех".

Плановете за завръщане на Земята на американския астронавт Марк Ванде Хай и на руските космонавти Антон Шкаплеров и Пьотър Дубров с руска капсула "Союз" в края на месеца се придвижват към изпълнение, добави още Монталбано.

