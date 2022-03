Порнозвездата Сторми Даниелс загуби делото срещу Тръмп

Порнозвездата Сторми Даниелс ще трябва да плати на бившия президент Доналд Тръмп близо 300 000 долара за адвокатски хонорари, след като федерален апелативен съд отхвърли искането ѝ да отмени решение на по-долна инстанция по неуспешния ѝ иск за клевета срещу него.

Решението от петък, с което Тръмп се похвали в изявление, публикувано в понеделник вечерта, вероятно слага край на продължилата години наред съдебна вражда между Даниелс и бившия президент, свързана с твърдението ѝ, че са правили секс за една нощ през 2006 г.

В тази вражда и двамата им бивши адвокати бяха осъдени за тежки престъпления, свързани с последиците от нейното твърдение. Тръмп отрича да е правил секс с актрисата от продукциите за възрастни, пише life.dir.bg.

Преди дни тя сподели, че ще влезе в затвора, но няма му плати и цент. След това Даниелс публикувано в Twitter изявление като заяви, че бившият държавен глава на САЩ е спечелил делото "по формален признак", тъй като тогавашният ѝ адвокат Майкъл не е подал своевременно уведомление за обжалване по делото за клевета.

