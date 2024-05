Бивш модел заведе поредно дело срещу Шон „Диди“ Комбс за сексуално насилие

Бивш модел обвини Шон „Диди“ Комбс, че я е нападнал сексуално в звукозаписното си студио в Ню Йорк през 2003 г., в съдебен иск, подаден във вторник. Това е последното от поредицата сходни обвинения срещу изпадналия в немилост хип-хоп изпълнител, съобщава АП, цитирана от БТА.

Кристъл Маккини заяви, че е била успешен 22-годишен модел, когато се е запознала с Комбс в ресторант по време на Седмицата на мъжката мода в Ню Йорк. По-късно същата вечер Комбс я поканил в звукозаписното си студио, се казва във федералната жалба, подадена в Ню Йорк.

В иска се твърди, че Маккини е пристигнала и е намерила Комбс да пие и пуши джойнт с още няколко мъже. Тя също пушила малко марихуана, която „по-късно разбрала“, че е примесена с наркотично или упойващо вещество, се казва в иска. Почувствала се така, сякаш се носи във въздуха. Комбс я завел в тоалетните, където се случило сексуалното насилие, се казва в иска.

New: Sean Combs has been accused of drugging and sexually assaulting a model at his Manhattan recording studio in 2003. More: https://t.co/mkFsmj7XJ1 https://t.co/mkFsmj7XJ1