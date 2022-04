Астрономи “хванаха” за първи път много ранен етап от формирането на нова планета

Астрономи наблюдаваха много ранен етап от формирането на планета, която е около девет пъти по-голяма от Юпитер, разказва Ройтерс.

Учените казват, че са успели да видят образуването на небесното тяло, докато е още “в утробата” - откритие, което създава въпросителни около разбирането за образуването на планетите.

Изследователите са използвали телескопите “Субару”, който се намира на Хаваите, и “Хъбъл”, за да открият и изучават планетата - газов гигант, необичайно отдалечена от младата си звезда.

Газовите гиганти са планети, подобни на най-големите в нашата Слънчева система Юпитер и Сатурн. Те са съставени предимно от водород и хелий.

"Смятаме, че тя все още е в много ранен етап от своето "зараждане", каза астрофизикът Тейн Къри, който е водещ автор на проучването, публикувано в изданието Nature Astronomy. "Доказателствата сочат, че това е най-ранният етап на формиране на газов гигант, наблюдаван някога".

Планетата се заражда в диск от газ и прах около звездата AB Aurigae на разстояние 508 светлинни години от Земята. Тази звезда имаше своя кратък момент на слава, когато снимката ѝ се появи в сцена от филма “Не поглеждай нагоре” миналата година.

