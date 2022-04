Секс скандал в японското кино

В японската филмова индустрия бушува криза #Аз също, предаде Associated Press, цитирани от dir.bg. Петиция, подписана от водещи имена, сред които носителят на "Златна палма" от кинофестивала в Кан Хирокадзу Корееда, носителят на наградата на журито в Кан Коджи Фукада и режисьорката на "Под небето" ("Under the Sky") Мива Нишикава, изразява възмущение от сексуалното насилие. "Тези действия са непростими", се казва в изявлението, което отправя призив за прекратяването им.

Избликът дойде, когато премиерата на два филма на Хидео Сакаки - "Mitsugetsu'' и "Hazard Lamp", беше отменена внезапно, след като японското списание "Шукан буншун" съобщи за обвинения в сексуално насилие от няколко жени.

Продуцентската му компания осъди сексуалното насилие и обяви, че Сакаки е напуснал. В изявление до феновете и колегите си режисьорът се извини за отмяната, като същевременно отбеляза, че в съобщението им неточности, но без да уточни какви са те.

Актьорът Хока Киношита преустанови кариерата си, след като две жени го обвиниха, че преди десет години е искал да прави секс с тях против волята им. По-рано тази седмица беше излъчен телевизионен драматичен сериал, в който всички негови сцени бяха изрязани.

"Не мога да се явя пред вас и да продължа с развлекателната си работа след това, което направих, и ще си взема отпуск за неопределен период от време", заяви Киношита в изявление.

Обвинения бяха отправени и срещу Шион Соно - режисьор с отличие от Международния филмов фестивал в Берлин. Соно, сред чиито филми са "Himizu" и "Cold Fish" се извини, но не призна вината си. Вместо това той обеща да предприеме действия срещу "Шукан джосей" - списанието, което съобщи за твърденията, че е упражнил сексуално насилие над няколко жени.

"Бих искал да преразгледам постъпките си, като взема присърце липсата на осъзнатост, която проявих като режисьор и към работещите около мен", казва Соно в изявление, разпространено тази седмица. "В съобщението обаче има много твърдения, които противоречат на фактите".

Вероятно не е шокиращо, че движението #Metoo е широко разпространено в страна, която се нарежда на 120-о място по равенство между половете, далече зад други индустриални държави от Г-7, според проучване на Световния икономически форум.

Въпреки това моментът, в който филмът "Карай колата ми", режисиран от Рюсуке Хамагучи, току-що спечели първия "Оскар" за Япония от 13 години, не може да бъде по-трагичен.

Режисьорите, подписали петицията, и други казват, че проблемът е дългогодишна публична тайна в света на кинопроизводството. Това, което се променя е, че жертвите започват да говорят, вместо да страдат мълчаливо.

Когато филмовите професии са толкова конкурентни - не само пред, но и зад камерата, проблемът се задълбочава.

Изявлението на Корееда и други режисьори, които осъждат сексуалните посегателства, подчертава, че филмите не могат да бъдат правени самостоятелно и изискват екип. Това означава, че хората с власт трябва да уважават всеки като партньор, отбелязват кинодейците.