Откриха гробище на птерозаври в Атакама

Учени в Чили откриха гробище с добре запазени кости на древни летящи влечуги, обикаляли над пустинята Атакама преди повече от сто милиона години, пише Guardian..

Подобна находка е много рядка, отбелязват специалистите.

Oстанките принадлежат на птерозаври, които са живели заедно с динозаврите преди повече от 100 милиона години. Тези летящи влечуги са имали огромен размах на крилата и се хранели като филтрирали загребана вода през дълги, тънки зъби, подобно на фламингото, обясняват изследователите.

Екипът от учени, ръководен от Джонатан Аларкон от Чилийския университет, издирват останки от птерозаври от години, но това откритие надминава надеждите им.

"То има световно значение, тъй като подобни констатации са относително редки", каза ръководителят на изследването. "Почти навсякъде в света останките на птерозаври, които са намерени, са изолирани."

Scientists in Chile have unearthed a rare cemetery with well-preserved bones of ancient flying reptiles called pterosaurs, a discovery they say is important because most pterosaur bones are found flattened and broken https://t.co/0sjHHul36d pic.twitter.com/iHvNL5rQFj