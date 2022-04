Облепиха бутиците на Chanel в Париж с образа на Хитлер (СНИМКИ)

Витрините на бутиците на Chanel в Париж бяха облепени със стикери с образа на Хитлер. Предполага се, че акцията е свързана със забраната на френската модна къща стоките ѝ да се продават на поданици на Руската федерация.

По-рано се появи информация, че магазините на луксозната марка в Дубай отказват да продават дрехи и аксесоари на клиентите си, ако те не подпишат декларация, че не живеят на територията на Руската федерация. Купувачите също така се задължават да декларират, че няма да обличат артикулите на Chanel в Русия.

За това сигнализира млада рускиня, която се оплака в социалните мрежи, че за да си купи чанта на Chanel в ОАЕ била принудена да подпише документите.

Говорителят на МВнР на Руската федерация Мария Захарова коментира случката от Дубай, като припомни за връзката на Коко Шанел с нацистите на Третия Райх. Говори се, че създателката на прословутата модна къща е била любовница на немски разузнавач Ханс Гюнтер фон Динклаге.

Мадам Шанел си е сътрудничила с германското правителство по време на Втората Световна война.

Малко след изказването на Захарова, по магазините на Chanel бе разлепен образът на Хитлер.

