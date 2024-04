Захабени и мръсни маратонки се продават на абсурдни цени в интернет

Между 300 и 400 лв. струват стари, захабени и оцапани маратонки, се вижда от реклама на световноизвестна марка, пише "Труд".

Необичайната мода от няколко месеца циркулира на Запад, а наскоро дойде и у нас. Родните сайтове вече предлагат мърляви кецове за колосални суми.

Ако вие ежедневно се чудите как да поддържате обувките си и подметките им в искрящо бял цвят, то модната индустрия не спи и се мъчи да измисли поредния си маркетингов удар, с който да увеличи продажбите и да изненада потребителите.

Най-известните спортни марки вече започнаха да се надпреварват да пускат на пазара нови модели, които изглеждат захабени. Нещо повече, цената им е повече от внушителна и определено не по джоба на всеки.

В българските сайтове за спортни стоки и облекла мърляви кецове на "Адидас" вървят от порядъка на 400 лева. Ако имате късмет да хванете добра промоция могат да се намерят и за около 320 лв., но офертата не важи за всички електронни портали. Лошият им вид е абсолютно неразличим от маратонките, които вероятно отдавна сте изхвърлили в кофата за смет.

По-лъскавите марки като "Баленсиага" и "Гучи" пък пуснаха по витрините си вехти маратонки за над... 800 долара.

Would you buy these 'dirty' Gucci sneakers for $900? https://t.co/YJ9qpFTGEJ pic.twitter.com/aklZyFySR6